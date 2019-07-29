13 人畫報全到齊 SEVENTEEN 回歸倒數一週！
KPOP 2019年7月29日 星期一14:05 施乃琪
再過一週 SEVENTEEN 就要帶著新單曲回歸，光看畫報就能感受到滿滿的清爽夏季魅力！
Pledis Entertainment 上週接連公開 SEVENTEEN 每位成員的最新概念照後，今天（29 日）也釋出了全員大合照。這次 13 人從髮色造型到服飾都十分繽紛，在詮釋夏日風情的同時也不失 SEVENTEEN 的獨特性。
上週 SEVENTEEN 分兩天釋出所有成員的個人照，以藍色為基調的畫面加入布幔、或打上水波般的照明，令人聯想起感性而夢幻的海底世界。另一方面，SEVENTEEN 釋出的預告片又呈現出截然不同的氛圍，令粉絲更加好奇新單曲的風格。
而在發行新單曲後，月底 SEVENTEEN 也將連續三天在首爾的奧林匹克體操競技場開唱，為世界巡迴演唱《Ode to You》揭開序幕，期待他們的活躍活動！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
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