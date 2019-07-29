车银优将首度举行个人亚洲巡回见面会：香港站—10月19日车银优约定大家！

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车银优又来香港跟大家见面啦～这次更是举行见面会呢，大家期待吗？

作爲韩国最受欢迎的新生代演员及人气男团ASTRO主唱，车银优自出道以来於歌唱、演艺、综艺、主持以至广告等方面均有出色发展；凭藉极高颜值及高挑身材，车银优更被冠以「脸蛋天才」、「撕漫男」等称号，在全亚洲均享受著超强人气！近日，车银优宣布将展开首个个人亚洲巡回见面会，香港站「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」将於10月19日(星期六) 假Rotunda 3, KITEC举行。香港为是次见面会的海外首站，相信一众港迷绝不会错过深入了解车银优的机会！

车银优在7月中播放的 MBC电视剧《新入史官丘海昤》中饰演 「岛远大君李棽」一角，因惊艳的古装扮相及演技备受瞩目。



去年，车银优首次以男主角身份出演JTBC校园剧《我的ID是江南美人》，因完美演绎漫画原作中的「帅哥学霸」而引起热话，更於全亚洲掀起「冷都男」热潮。



《我的ID是江南美人》播出后多次登上韩国NAVER及中国微博热搜榜，更成为JTBC历代电视剧最高收视第9名，毫无疑问是2018年最火热的电视剧之一；而车银优亦因此荣获多个演员奖项，包括《亚洲明星盛典2018》演员部门的「新星奖」、《14届年度Soompi大奖》的「突破演员奖」、《第11届韩国电视剧节》的「男子新人奖」及「韩流明星奖」；同时也於海外接连获得《Indonesian Television Awards》的「Person of the Year」以及《YAHOO 搜寻人气大奖 2018》的「年度热搜韩国新演员」，印证车银优作爲演员的无限潜力，也令大众万分期待他未来的演艺作品。

是次见面会将会是车银优继3月口碑载道的ASTRO世巡后再度访港；他将以香港作爲海外首站，其后陆续走访至台北、曼谷、马尼拉及吉隆坡等地。透过即将举行的「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」，车银优将会与港迷分享其个人生活及呈献精心准备的舞台表演，更将以一对一击掌、小组合照、签名会及签名海报等丰富粉丝福利回馈大家，相信粉丝定能有个幸福难忘的晚上！

公开发售门票将於8月23日(星期五) 早上十时起於购票通发售 (网上购票: www.cityline.com; 购票热线: +852 2111 5333 (每日10:00AM - 8:00PM); 购票通售票处 (设於通利琴行及麦花臣场馆))。



「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」门票售价详情如下：

＊港币 $1,388 (VIP座位)

＊港币 $888 (指定座位)

全场门票持有人均可参加演出后举行的「一对一击掌」活动；另外，港币$1,388门票持有人更有机会得到限量「小组合照」、「签名会」或「亲笔签名海报」等粉丝福利。有关粉丝福利活动的安排及详情，稍后将於ELF ASIA Facebook (www.facebook.com/elfasia) 公布，敬请留意。

早於2016年ASTRO正式出道前，各成员已率先参演网剧《To Be Continued》而亮相於大众眼前；车银优凭藉帅气外貌迅速赢得极高人气，其后更取了剧中名字「车银优」作为艺名进行活动。车银优在ASTRO队内担任门面及主唱之一，并因为精通钢琴及学业优秀，被冠以「脸蛋天才」、「撕漫男」等称号，是全球公认内、外兼备的高顔值美男。



作爲韩国炙手可热的大势，车银优以「零瑕疵」的精致外貌及183公分的完美身材成爲各大国际及韩国本地品牌的宠儿，广告、代言邀约不断，由时装品牌如Tommy Hilfiger Denim和K-Swiss，至旅行用品Samsonite、炸鸡Goobne、新世界免税店以及LOTTE 水上乐园等各个范畴的广告均由车银优包办；他更经常受邀出席国际品牌活动，如近期的FENDI x Gentle Monster联乘活动以及HERA首尔时装周。因为深受广告商的青睐，车银优成功夺得《2017 韩国MTN广播广告节》的「CF男明星奖」及《2019韩国第一品牌大赏》的「男子广告代言人大奖」，绝对是广告界、时尚界的当红新星！

除了出众的外在条件，车银优亦因谦虚有礼的性格及优秀的语言天赋而深受本地、国际媒体喜爱，不单多次登上NAVER、Twitter及微博热搜榜，更多次成为韩国男子团体个人品牌首十位，与其他重量级偶像前辈并驾齐驱；去年，车银优更被GQ KOREA杂志选为「2018年度男子」，亦成功入选「2018全球百大最帅男人」，足证他的超强人气。

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