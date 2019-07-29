好突然！INFINITE「忙內」李成種已於22日入伍 時隔一週公開親筆信：「會好好度過軍隊生活回來的」
KPOP 2019年7月29日 星期一10:48 JiaJia
粉絲應該都被嚇到了吧？無論如何，成種要健健康康地服完兵役！
今日（29日），INFINITE「忙內」成種通過SNS公開親筆信，向粉絲們傳達自己已於上週（22日）入伍。他將在接受基礎軍事訓練後，作為社會服務人員服役。
以下是成種的SNS全文：「大家好，我是INFINITE的忙內成種。好久沒寫信了，寫之前苦惱許多，但我還是覺得要告訴粉絲們，所以才寫下這封信。當你看到這封信的時候，我已經在部隊了。沒能提前說出來，對不起，真的對不起。若是粉絲能看到我的臉，我再入伍就好了。入伍以前，我已經通過各種活動露面了，我會健康堅強地度過軍隊生活後再回來。我們Inspirit會等我的，對吧？我會變成帥氣的青年成種回來的。我愛你Inspirit，想你Inspirit，Inspirit不要忘記成種。」
（圖片來源：成種SNS）
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