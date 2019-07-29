EXO五巡首爾場共動員9萬人…昨日圓滿落幕！XIUMIN、SUJU東海&始源、燦烈親姐朴宥拉等到場支持
KPOP 2019年7月29日 星期一10:30 JiaJia
EXO團魂、SMTOWN家族愛和「美顏姐弟」！
EXO於本月（7月）19、20、21日 & 26、27、28日舉行「EXO PLANET #5 - EXplOration -」演唱會，昨日（28日）迎來終場，共動員9萬人。因XIUMIN、D.O.陸續入伍，此次參與演唱會的成員為SUHO、伯賢、CHEN、燦烈、KAI和世勳，他們帶來組合的《OVERDOSE》、《CALL ME BABY》、《Monster》等多首熱門歌曲，還帶來小分隊舞臺和SOLO舞臺。
粉絲們也於每場演出中定好「Dress Code」，不只跟唱歌曲，還進行多樣應援活動，令現場氣氛更加熱烈。EXO將於下月起進行海外巡演，確定的有香港場（8月10、11日）& 臺北場（9月28、29日）等。
逢部隊休假期間，「大哥」XIUMIN昨日也出現在EXO演唱會上。他身穿红色「Dress Code」、手持「愛麗棒」應援，令粉絲們感到驚喜。（圖片來源：Twitter＠kkotbun__）
與EXO同屬SM娛樂的Super Junior前輩──東海和始源，也到場支持並留下合影。
朴宥拉也前往演唱會為親弟弟燦烈應援，並在個人SNS留言：「了不起，我家小子。#Exploration #dresscode #Red」而「美顏姐弟」的外貌，也再次於網路上引起話題。
（圖片來源：EXO官方SNS、朴宥拉SNS）
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