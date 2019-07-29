好突然！INFINITE「忙内」李成种已於22日入伍 时隔一周公开亲笔信：「会好好度过军队生活回来的」
KPOP 2019年7月29日 星期一10:48 JiaJia
粉丝应该都被吓到了吧？无论如何，成种要健健康康地服完兵役！
今日（29日），INFINITE「忙内」成种通过SNS公开亲笔信，向粉丝们传达自己已於上周（22日）入伍。他将在接受基础军事训练后，作为社会服务人员服役。
以下是成种的SNS全文：「大家好，我是INFINITE的忙内成种。好久没写信了，写之前苦恼许多，但我还是觉得要告诉粉丝们，所以才写下这封信。当你看到这封信的时候，我已经在部队了。没能提前说出来，对不起，真的对不起。若是粉丝能看到我的脸，我再入伍就好了。入伍以前，我已经通过各种活动露面了，我会健康坚强地度过军队生活后再回来。我们Inspirit会等我的，对吧？我会变成帅气的青年成种回来的。我爱你Inspirit，想你Inspirit，Inspirit不要忘记成种。」
（图片来源：成种SNS）
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