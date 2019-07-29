「牛奶配豬蹄、番茄醬拌一切、一隻炸雞吃8天...」愛豆藝人們喜歡的飲食習慣真是五花八門！

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愛豆們都是喝著露水長大的嗎？ 這可能是30年前的言論了，現在的愛豆們都講究營造「鄰家」氣質，有時會展示「吃播」，這樣才讓粉絲們覺得容易接近。 不過有一些愛豆的食性公開後讓粉絲們大呼難以想像，到底他們都愛吃什麼呢？

1. Red Velvet Yeri



忙內Yeri是個「醋醬狂人」，醋醬是韓國一種將醋和辣椒醬混合在一起的醬料，酸酸辣辣味道很是獨特。 Yeri就自爆所有的食物都喜歡蘸著或拌著醋醬吃。 平時經常吃的「Yeri定食」就是炸醬泡面+溏心雞蛋+三文魚罐頭+三角紫菜包飯，將這一切與醋醬拌在一起，就做出了一碗Yeri牌醋醬拌。 就連吃烤牛肉時都要蘸醋醬。

2. LOVELYZ KEI



KEI長相甜美，連喜歡的東西也是溫和派，那就是芝士和牛奶。 只是，KEI吃所有東西時都要配上牛奶，還強烈推薦豬蹄+牛奶的搭配，一口豬蹄一口牛奶快活似神仙。

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3. 朴真珠



《她的私生活》中扮演朴敏英好友的朴真珠給觀眾留下了深刻的印象。 而此前出演《我獨自生活》時就被大家發現了她奇葩的食性。 一般人都喜歡新鮮的食物，但朴真珠卻最愛剩菜剩飯，隔夜飯菜才最美味，一隻炸雞能吃8天。

4. TWICE MINA



來自日本的TWICE成員MINA最愛的佐料就是番茄醬，她可以番茄醬拌一切。 不過MINA並不是喜歡所有的番茄醬，而是只愛HEINZ所出的產品。 之前某次粉絲簽名會上，就有粉絲投其所好送了MINA番茄醬人偶，她一直抱在手上。

「圖：NATE」

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