「牛奶配猪蹄、番茄酱拌一切、一只炸鸡吃8天...」爱豆艺人们喜欢的饮食习惯真是五花八门！

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爱豆们都是喝著露水长大的吗？ 这可能是30年前的言论了，现在的爱豆们都讲究营造「邻家」气质，有时会展示「吃播」，这样才让粉丝们觉得容易接近。 不过有一些爱豆的食性公开后让粉丝们大呼难以想像，到底他们都爱吃什么呢？

1. Red Velvet Yeri



忙内Yeri是个「醋酱狂人」，醋酱是韩国一种将醋和辣椒酱混合在一起的酱料，酸酸辣辣味道很是独特。 Yeri就自爆所有的食物都喜欢蘸著或拌著醋酱吃。 平时经常吃的「Yeri定食」就是炸酱泡面+溏心鸡蛋+三文鱼罐头+三角紫菜包饭，将这一切与醋酱拌在一起，就做出了一碗Yeri牌醋酱拌。 就连吃烤牛肉时都要蘸醋酱。

2. LOVELYZ KEI



KEI长相甜美，连喜欢的东西也是温和派，那就是芝士和牛奶。 只是，KEI吃所有东西时都要配上牛奶，还强烈推荐猪蹄+牛奶的搭配，一口猪蹄一口牛奶快活似神仙。

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3. 朴真珠



《她的私生活》中扮演朴敏英好友的朴真珠给观众留下了深刻的印象。 而此前出演《我独自生活》时就被大家发现了她奇葩的食性。 一般人都喜欢新鲜的食物，但朴真珠却最爱剩菜剩饭，隔夜饭菜才最美味，一只炸鸡能吃8天。

4. TWICE MINA



来自日本的TWICE成员MINA最爱的佐料就是番茄酱，她可以番茄酱拌一切。 不过MINA并不是喜欢所有的番茄酱，而是只爱HEINZ所出的产品。 之前某次粉丝签名会上，就有粉丝投其所好送了MINA番茄酱人偶，她一直抱在手上。

「图：NATE」

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