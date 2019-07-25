【旅遊資訊】首爾植物園夜間開放！ 夢幻燈光&音樂伴隨芬多精漫步~

炎炎夏日想出門玩卻怕大太陽！ 這次有好去處了，首爾植物園開始夜間開放，還有美麗的燈光裝飾，拍照打卡必去啊！
首爾植物園是首爾市內第一個都市型的植物園，去年10月、11月臨時開放後，今年5月1日正式開園，至6月底參觀人次達到320萬。
據悉，首爾植物園將在8月7日（週三）至8月10日（週六）開放夜間參觀，不僅只有短短4天，而且每天僅僅限500人入場！ 突然激起挑戰欲XD
這次的夜間開放是首爾植物園夏季活動「Botanik Summer Night」的一部分，也是首爾植物園開放以來第一次嘗試夜間散步路線，屆時溫室內將開啟256色LED燈，隨著日落慢慢渲染上彩虹般繽紛夢幻的色彩。
19:50至20:30期間，地中海館的羅馬廣場還將進行經典音樂、複合國樂等公演，更增添一份浪漫氣息。
參觀完植物園後，還可以沿著有彩色燈光和噴水秀相伴的湖邊棧道漫步，盡享夏夜的涼意。
此外，在植物文化中心還有書籍植物展，每週末舉辦書籍相關活動，例如面向兒童的作家讀童話活動，面向成人的心理商談和植物、書籍推薦等等，還有各種公演、電影放映活動，相當值得一去哦！
要注意的是，夜間參觀要提前在官網預約，手快有手慢無哦！
【參觀資訊】
時間：每日19:00現場發放門票，19:30入場，21:00關閉前離開即可
費用：每人3,000韓元，3周歲以下免費
預約網站：首爾植物園官網botanicpark.seoul.go.kr
（圖源：首爾市廳）
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