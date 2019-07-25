沒點技能都不好意思追星了！金手粉絲打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100%
明星 2019年7月25日 星期四10:30 Rui
EXO大哥XIUMIN正在服役中，這才剛去了沒多久粉絲們就已經開始想念他了，過去的時日可以說是度日如年。 沒有歐巴的日子，粉絲們用其他的方式來想念他。
比如XIUMIN的人偶，雖然不是真正的歐巴，但起碼也是和歐巴有幾分相像的超可愛版人偶。 為人偶穿上軍裝，身邊擺滿了信件，這是在COS XIUMIN收到粉絲來信的模樣嗎？
吃著爆米花刷劇的XIUMIN和吃著爆米花刷劇的XIUMIN人偶，連小沙發都有呢~
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XIUMIN睡覺的地方和XIUMIN人偶睡覺的地方，換上睡衣的人偶怎麼這麼可愛？？？
認真讀書的XIUMIN人偶~手裡的書是真的是XIUMIN看過的，名為《搭訕的法則：曖昧和戀愛》！
喝下午茶的XIUMIN人偶
via GIPHY
帶花環的XIUMIN和人偶
XIUMIN人偶看XIUMIN綜藝，自己看自己嗎？？
韓服版XIUMIN
和長得像CHEN的人偶一起看伯賢的專輯~
各式各樣的假髮~
好了，我要睡覺了~~
「圖：theqoo」
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