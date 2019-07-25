沒點技能都不好意思追星了！金手粉絲打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100%

沒點技能都不好意思追星了！金手粉絲打造的EXO XIUMIN人偶，神似度100%

明星   2019年7月25日   星期四10:30   Rui   5

EXO大哥XIUMIN正在服役中，這才剛去了沒多久粉絲們就已經開始想念他了，過去的時日可以說是度日如年。 沒有歐巴的日子，粉絲們用其他的方式來想念他。

比如XIUMIN的人偶，雖然不是真正的歐巴，但起碼也是和歐巴有幾分相像的超可愛版人偶。 為人偶穿上軍裝，身邊擺滿了信件，這是在COS XIUMIN收到粉絲來信的模樣嗎？

吃著爆米花刷劇的XIUMIN和吃著爆米花刷劇的XIUMIN人偶，連小沙發都有呢~

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XIUMIN睡覺的地方和XIUMIN人偶睡覺的地方，換上睡衣的人偶怎麼這麼可愛？？？

認真讀書的XIUMIN人偶~手裡的書是真的是XIUMIN看過的，名為《搭訕的法則：曖昧和戀愛》！

喝下午茶的XIUMIN人偶

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帶花環的XIUMIN和人偶

XIUMIN人偶看XIUMIN綜藝，自己看自己嗎？？

韓服版XIUMIN

和長得像CHEN的人偶一起看伯賢的專輯~

各式各樣的假髮~

好了，我要睡覺了~~

「圖：theqoo」

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留言/評論
  • BI MO
    說100%相像太拍馬屁，但有心有手藝真的很棒哦～
    1小時前
  • 羅美嵐
    38分前
  • Michelle Chow Chow
    其他韓星的也有啦。只是這個也真的cute~
    1小時前
  • Ting Li
    唔知有冇bjd🙈
    43分前
  • 黎紫淵
    原推是台灣愛麗哦～～Zonchen99 https://twitter.com/Zonchen99?s=09
    1小時前
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