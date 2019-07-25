【旅游资讯】首尔植物园夜间开放！ 梦幻灯光&音乐伴随芬多精漫步~

炎炎夏日想出门玩却怕大太阳！ 这次有好去处了，首尔植物园开始夜间开放，还有美丽的灯光装饰，拍照打卡必去啊！
首尔植物园是首尔市内第一个都市型的植物园，去年10月、11月临时开放后，今年5月1日正式开园，至6月底参观人次达到320万。
据悉，首尔植物园将在8月7日（周三）至8月10日（周六）开放夜间参观，不仅只有短短4天，而且每天仅仅限500人入场！ 突然激起挑战欲XD
这次的夜间开放是首尔植物园夏季活动「Botanik Summer Night」的一部分，也是首尔植物园开放以来第一次尝试夜间散步路线，届时温室内将开启256色LED灯，随著日落慢慢渲染上彩虹般缤纷梦幻的色彩。
19:50至20:30期间，地中海馆的罗马广场还将进行经典音乐、复合国乐等公演，更增添一份浪漫气息。
参观完植物园后，还可以沿著有彩色灯光和喷水秀相伴的湖边栈道漫步，尽享夏夜的凉意。
此外，在植物文化中心还有书籍植物展，每周末举办书籍相关活动，例如面向儿童的作家读童话活动，面向成人的心理商谈和植物、书籍推荐等等，还有各种公演、电影放映活动，相当值得一去哦！
要注意的是，夜间参观要提前在官网预约，手快有手慢无哦！
【参观资讯】
时间：每日19:00现场发放门票，19:30入场，21:00关闭前离开即可
费用：每人3,000韩元，3周岁以下免费
预约网站：首尔植物园官网botanicpark.seoul.go.kr
（图源：首尔市厅）
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