這個陣容可以直接起飛了！ 趙寅成&裴成佑有望加盟《沒關係，是愛情啊》盧熙京新劇
韓劇 2019年7月25日 星期四09:16 Rui
當男神趙寅成牽手黃金編劇盧熙京，兩人又將打造出怎樣的收視率神話呢？
據韓劇圈多位業界人士透露，趙寅成將和實力派演員裴成佑一起收到了盧熙京編劇新作的出演邀約，正在積極商討中。 新劇圍繞非政府組織（NGO）的公益、救護活動展開，劇名還沒有正式敲定。 但這三位曾多次合作過，業界已經十分看好兩位男演員的亮相。
說起趙寅成和盧熙京，兩人緣分不淺。 盧編劇的《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《My Dear Friends》中趙寅成都擔任了男主角，三部劇都收視率爆表。 而今年的1月，他們還一起參與國際救援活動，探訪了孟加拉國的難民村，為當地的孩童送上生活必需品。
而裴成佑則在去年出演了盧編劇的另一部熱門劇《Live》，扮演的吳楊寸性格上粗中有細，成功圈粉。 多出演電影的他曾公開表示自己是盧熙京的粉絲。
趙寅成和裴成佑的組合也讓人十分期待，雖然他們是第一次搭檔拍電視劇，但卻早在電影《安市城》、《The King》中有過合作，不知道在電視劇中又會擦出怎樣的火花呢？
「圖：各電視劇截圖」
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