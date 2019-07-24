Oh My Girl 火速回歸！8 月發行夏季改版專輯 ITZY 全員預告片耀眼曝光 8 月在《2019 MGMA》首度公開表演新歌！ Netflix戀愛人氣自製劇《喜歡的話請響鈴》由金所炫&鄭家藍&宋康主演，8/22播出！ 驚喜！MAMAMOO 新單曲今晚閃電發行 韓國節目針對未成年出演者的時間限制：未滿14歲的12點後不能夠參與錄影！ 《德魯納酒店》公開IU相框照片！ 感恩蟬聯電視劇話題性榜首 因涉嫌詐欺13億被起訴？李尚敏通過官方立場進行反駁，HAHA、張成奎等人聲援表示信任！ 新劇《很便宜，千里馬超市》五主演選角完成，由李東輝、金炳哲、鄭惠成領銜主演 X1隊長韓勝宇當選「態度和生活端正的練習生」第一位 這奇跡....就是死亡？《香水》難道會是悲劇？！還未看的你快趕緊記住這3大看點～ 美了這麼多年你不累嗎？潤娥：有時候照鏡子也會覺得自己很美XD 粉絲為BY9成功募款1億韓元助力出道！世界觀＆LOGO全都設計好了～ EXO公開日本巡演場地，卻引發眾怒：公司要錢不要命！ 成勛新加坡海灘寫真公開：自認還不是《我獨自生活》正式彩虹會員！？ IU竟「倒貼」關注高冷社長張滿月！？網民：想要熱度自己去發歌XD

昨日（24日），有媒體報導李尚敏因涉嫌詐欺13億韓元被起訴。

據報導：「A某主張李尚敏在2014年以介紹金融機構提供約45億韓元的貸款為名，向A某借取了4億韓元，還以公司宣傳的名義多收取了8億7千萬韓元。」



李尚敏也透過所屬社發表了官方立場：「我將對沒有根據控訴我的人以誣告和毀損名譽罪進行反訴，並採取一切可能的法律措施應對。事情的真相偵查機關會查明，但相關事件經過如下：



幾年前，從熟人那裡接到了擔任某建築公司品牌廣告模特的邀請，並簽訂了廣告合約。之後，出演廣告模特活動和廣告商製作的綜藝節目等，忠實地履行了合約。但起訴方並沒有支付包括我在內所有出演人員的出演費等，因此受害者很多。據我所知，起訴我的廣告主3年前因為貪污被判了7年，目前被收監，各種情況考慮下，起訴方可能因為金錢等原因，有意誣陷無辜的我。以刑事起訴壓迫我，想要讓我退還我正當獲取的廣告代言費，但我履行了合約的貴定，沒有任何理由退還。



不管是什麼理由，身為公眾人物因為這樣的事讓大眾擔心，我感到很抱歉。雖然荒唐的起訴事件我也有些慌張，但我會機智好好解決的。」



他也在自己的IG上傳了同樣的立場，HAHA、張成奎、Don Spike等人也留言聲援表示：「一定會相信你，哥..真相就是勝利」、「大哥，相信事必歸正」、「大哥加油」等等。



而李尚敏在全盛時期被騙去20億，堅決不破產，全心工作償還債69億韓元，在《我家的熊孩子》中也可以看到他努力認真生活、努力工作的樣子。而他正在出演的綜藝《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》方面也表示：「會密切注意相關情況，節目會按照計畫播出。」





（圖：TVDaily、IG@sangmind32、JTBC、SBS）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞