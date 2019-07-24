新劇《很便宜，千里馬超市》五主演選角完成，由李東輝、金炳哲、鄭惠成領銜主演
韓劇 2019年7月24日 星期三11:28 MiJimin
（內有劇中人物角色介紹）這幾位都是自帶喜感的實力派演員啊～！好期待喔…。
tvN全新金曜劇《很便宜，千里馬超市》（每週五播出）主演皆選角完成，由李東輝、金炳哲、鄭惠成、朴浩山、李順載等人主演。
《很便宜，千里馬超市》改編自人氣網漫，講述大馬集團公認的流放地、總是倒數、低品格、無事太平主義的「千里馬超市」起死回生的喜劇故事。
▼李東輝飾演想把千里馬超市變成流通業界第一的傻瓜店長文碩久，是個完美主義者，想進安定大企業工作，在社會上成功且充滿野心的男人，為了開創「full碩久時代」而熱血奮鬥中。
▼金炳哲則飾演想毀掉超市，向大馬集團報仇的天才社長鄭北東，原本是大馬集團的核心幹部，卻被降職到千里馬超市工作，被稱為「帶著電腦的推土機」，具備耐心和觀察力。
▼朴浩山飾演大馬集團的專務董事權英久，劇中與鄭北東對立，不惜一切讓鄭北東不能再回到大馬集團。
▼李順載飾演大馬集團社長金大馬一角。
▼鄭惠成飾演大馬集團的超精英間諜趙美蘭，被權英久命令派遣到千里馬超市，監視鄭北東的一舉一動。
該劇將由《沒禮貌的英愛小姐》、《剩餘公主》的白承龍導演執導，預計在9月份播出。
（圖自：官方）
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