韓國大邱市將打造觀光主題街，將其命名為BTS防彈少年團的成員「SUGA」 《德魯納酒店》IU、呂珍九攜手拍攝情侶寫真，極簡黑白風散發濃濃魅力～！ 《PRODUCE X 101》又上熱搜！被韓國議員盯上及稱：投票造假！ 姜丹尼爾開通V LIVE NAVER個人資料更新 tvN《請輸入檢索詞WWW》明晚大結局，三對CP的感情能否結成幸福的果實？ 韓國7-11再次與Kakao Friends聯名！推出超可愛的Ryan蛋捲便當，這個怎麼捨得吃掉啦！ 受梁鉉錫涉嫌性招待醜聞影響...YG新男團「TREASURE 13」7月出道失敗！網友：「孩子們去別的地方吧！」 一網打盡《請輸入檢索詞 WWW》好歌 OST 合輯發行在即！ 《SKY Castle》被評為2019年度電視劇！ 《MTV 音樂錄影帶大獎》BTS防彈少年團入圍四獎 新設「最佳 K-pop 獎」六團入圍！ Oh My Girl 火速回歸！8 月發行夏季改版專輯 《PRODUCE X 101》Jellyfish娛樂練習生金旻奎開通個人IG！不到一天，追蹤人數已經突破30萬！ ITZY 全員預告片耀眼曝光 8 月在《2019 MGMA》首度公開表演新歌！ Netflix戀愛人氣自製劇《喜歡的話請響鈴》由金所炫&鄭家藍&宋康主演，8/22播出！ 驚喜！MAMAMOO 新單曲今晚閃電發行 韓國節目針對未成年出演者的時間限制：未滿14歲的12點後不能夠參與錄影！ 《德魯納酒店》公開IU相框照片！ 感恩蟬聯電視劇話題性榜首 因涉嫌詐欺13億被起訴？李尚敏通過官方立場進行反駁，HAHA、張成奎等人聲援表示信任！ 新劇《很便宜，千里馬超市》五主演選角完成，由李東輝、金炳哲、鄭惠成領銜主演 X1隊長韓勝宇當選「態度和生活端正的練習生」第一位 這奇跡....就是死亡？《香水》難道會是悲劇？！還未看的你快趕緊記住這3大看點～ 美了這麼多年你不累嗎？潤娥：有時候照鏡子也會覺得自己很美XD 粉絲為BY9成功募款1億韓元助力出道！世界觀＆LOGO全都設計好了～ EXO公開日本巡演場地，卻引發眾怒：公司要錢不要命！ 成勛新加坡海灘寫真公開：自認還不是《我獨自生活》正式彩虹會員！？ IU竟「倒貼」關注高冷社長張滿月！？網民：想要熱度自己去發歌XD

留言/評論