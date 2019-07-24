因涉嫌诈欺13亿被起诉？李尚敏通过官方立场进行反驳，HAHA、张成奎等人声援表示信任！

昨日（24日），有媒体报导李尚敏因涉嫌诈欺13亿韩元被起诉。
据报导：「A某主张李尚敏在2014年以介绍金融机构提供约45亿韩元的贷款为名，向A某借取了4亿韩元，还以公司宣传的名义多收取了8亿7千万韩元。」
李尚敏也透过所属社发表了官方立场：「我将对没有根据控诉我的人以诬告和毁损名誉罪进行反诉，并采取一切可能的法律措施应对。事情的真相侦查机关会查明，但相关事件经过如下：
几年前，从熟人那里接到了担任某建筑公司品牌广告模特的邀请，并签订了广告合约。之后，出演广告模特活动和广告商制作的综艺节目等，忠实地履行了合约。但起诉方并没有支付包括我在内所有出演人员的出演费等，因此受害者很多。据我所知，起诉我的广告主3年前因为贪污被判了7年，目前被收监，各种情况考虑下，起诉方可能因为金钱等原因，有意诬陷无辜的我。以刑事起诉压迫我，想要让我退还我正当获取的广告代言费，但我履行了合约的贵定，没有任何理由退还。
不管是什么理由，身为公众人物因为这样的事让大众担心，我感到很抱歉。虽然荒唐的起诉事件我也有些慌张，但我会机智好好解决的。」
他也在自己的IG上传了同样的立场，HAHA、张成奎、Don Spike等人也留言声援表示：「一定会相信你，哥..真相就是胜利」、「大哥，相信事必归正」、「大哥加油」等等。
而李尚敏在全盛时期被骗去20亿，坚决不破产，全心工作偿还债69亿韩元，在《我家的熊孩子》中也可以看到他努力认真生活、努力工作的样子。而他正在出演的综艺《我家的熊孩子》、《认识的哥哥》方面也表示：「会密切注意相关情况，节目会按照计画播出。」
（图：TVDaily、IG@sangmind32、JTBC、SBS）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究