《德魯納酒店》公開IU相框照片！ 感恩蟬聯電視劇話題性榜首
韓劇 2019年7月24日 星期三12:28 Sani
每一個畫面裡的IU都好美啊！！
tvN電視劇《德魯納酒店》本月連續二次登上TV話題性電視劇部門的第一位，話題佔有率高達26.4%；同時，擔任主演的IU和呂珍九也連續兩周分別佔據電視劇出演者話題性的第一和第二，恭喜！
為了感謝觀眾們的厚愛，製作組今日公開了張滿月房間中裝在相框裡的多張照片，讓大家一睹為快！
張滿月因為曾犯下重罪而被困在枯樹上，徘徊在生與死之間、時間停滯不前，張滿月就這樣在德魯納酒店中「存在」了千年之久，而見證她歲月的就是房間一角掛滿牆壁的照片和畫像，背景從朝鮮後期一直到現在。
13日電視劇首播之後，張滿月房間的照片就迅速成為SNS熱門話題，這些照片不僅靜靜訴說這張滿月的生活，也見證了酒店名稱從「月之客棧」、「滿月堂」、「滿月館」變成「德魯納」的過程。 這下終於可以看清那些照片的正面了！
《德魯納酒店》每週六日晚9點通過tvN播出，本周是第5、6集，繼續追起來啊！
（圖源：tvN）
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