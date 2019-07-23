出道3年連1天都沒有休息過！請夏讀觀眾來信無預警淚崩T^T

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好心疼請夏T^T 雖然高頻度的回歸讓粉絲幸福感滿滿，但也希望請夏不要過度疲勞，至少在I.O.I重組的忙碌期之前犒勞一下自己吧......

本月16日請夏出演《I’m Celuv》時被問到休息時喜歡做什麼，回答：「沒有什麼說得上是休息的時間。 沒有日程的時候就上課、為舞台表演做準備，時間都安排得滿滿的。 」



MC問她如果有2周的休息時間想用來做什麼，請夏聽後微微一笑：「我有自信什麼都不做。 如果有『什麼都不做世界大賽』的話，我有自信拿到第一名。 」



原來，請夏自從2016年通過Ment《Produce 101》出道之後的3年來，一直在努力工作，幾乎不曾有過休息的時間。



21日請夏出演EBS電臺節目《請夏的傾聽》，讀到一則聽眾留言時突然淚流滿面。 這位聽眾說：「請夏大人，您辛苦了，要保重健康哦。 」請夏聞言一時說不出話來，隨後用手捂住了臉......



好不容易恢復一點平靜之後，請夏艱難地說：「我沒關係。 」但還是不斷哽咽，MC於是很有sense地進了一段音樂，給請夏一些時間整理情緒。



看得人超級心疼她T^T



不過，請夏也在《I’m Celuv》裡表達了對工作的熱情：「雖然休息也很好，但我還是在努力製作音樂。 這個月和下個月都會給大家帶去好消息。 」此外，請夏還將參加今年10月I.O.I重組的企劃，希望她能在忙碌之中哪怕抽出一天、兩天，讓自己好好地放鬆一下啊~



（圖源：EBS Radio、《I’m Celuv》節目截圖，請夏FB）

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