祭司再多一位！《變身》裴晟佑：我比姜棟元朴敘俊更寫實吧！
電影 2019年7月17日 星期三11:01 Erin
驅魔題材再起，演員裴晟佑在新電影《變身》中飾演一位驅魔祭司，不免會被拿來與之前帥氣《黑祭司們》中的姜棟元，以及最近即將於暑假8月16日在台上映《驅魔使者》中的朴敘俊拿來作比較，裴晟佑如何表現出角色上的差異？
裴晟佑在7月16日上午出席於首爾江南區CGV所舉辦的電影《變身》的製作發表會，在電影中飾演驅魔祭司的他也談到自己的角色，「挑戰了禁慾的角色，這是最辛苦的，有很多演員都演過這一類型的角色，希望能不挨罵就好。」
接著他被問到如果要跟姜棟元或朴敘俊比較的話，裴晟佑所演出的祭司有什麼特別之處？他說：「我應該是最貼近現實的一位吧！」他也提到拍攝《金權性內幕》時出現三位檢察官，導演也說他是最像真正檢察官的一位，所以這次也是一樣情況。（小編OS：裴晟佑的意思難道是指真正的祭司哪有姜棟元跟朴敘俊那麼帥？）
《變身》描述會變成人類模樣的惡魔，而且躲進家人中，也會發生一些奇怪的事情，造成家人之間互相懷疑並且憎惡，驅魔祭司叔叔鍾秀無預警的找上門來，就此展開了奇幻的故事。裴晟佑即飾演這位驅魔祭司，成東鎰則是飾演一位平凡的公務員爸爸，張英南飾演辛苦拉拔三個孩子長大的母親。實力派演員齊聚一堂將帶來什麼樣精采奇幻的劇情？電影《變身》將於8月21日在韓國上映。
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