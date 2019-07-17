祭司再多一位！《变身》裴晟佑：我比姜栋元朴叙俊更写实吧！
电影 2019年7月17日 星期三11:01 Erin
驱魔题材再起，演员裴晟佑在新电影《变身》中饰演一位驱魔祭司，不免会被拿来与之前帅气《黑祭司们》中的姜栋元，以及最近即将於暑假8月16日在台上映《驱魔使者》中的朴叙俊拿来作比较，裴晟佑如何表现出角色上的差异？
裴晟佑在7月16日上午出席於首尔江南区CGV所举办的电影《变身》的制作发表会，在电影中饰演驱魔祭司的他也谈到自己的角色，「挑战了禁欲的角色，这是最辛苦的，有很多演员都演过这一类型的角色，希望能不挨骂就好。」
接著他被问到如果要跟姜栋元或朴叙俊比较的话，裴晟佑所演出的祭司有什么特别之处？他说：「我应该是最贴近现实的一位吧！」他也提到拍摄《金权性内幕》时出现三位检察官，导演也说他是最像真正检察官的一位，所以这次也是一样情况。（小编OS：裴晟佑的意思难道是指真正的祭司哪有姜栋元跟朴叙俊那么帅？）
《变身》描述会变成人类模样的恶魔，而且躲进家人中，也会发生一些奇怪的事情，造成家人之间互相怀疑并且憎恶，驱魔祭司叔叔钟秀无预警的找上门来，就此展开了奇幻的故事。裴晟佑即饰演这位驱魔祭司，成东镒则是饰演一位平凡的公务员爸爸，张英南饰演辛苦拉拔三个孩子长大的母亲。实力派演员齐聚一堂将带来什么样精采奇幻的剧情？电影《变身》将於8月21日在韩国上映。
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