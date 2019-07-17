李佳恩迅速加入新公司　成趙汝珍、姜成姸等演員師妹！

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上週才剛結束與 Pledis Entertainment 的合約，很快地李佳恩就簽訂了新東家，希望未來佳恩一切順利！

High Entertainment 昨天（16 日）表示：「我們已經和李佳恩簽訂了專屬合約，很高興才華洋溢又具備成長潛力的她成為我們的家人。李佳恩是個多才多藝、無論在什麼領域都能發光發熱的藝人，我們會毫不保留地支持她，請多多期待並支持！」

佳恩於 2012 年以 After School 的 “Flashback” 一曲踏入歌壇，其後參與了幾次回歸後，就因團體活動結束而進入漫長的空窗期，直到去年參加《Produce 48》大展努力又穩定的表現而再度獲得關注。

最近佳恩與前東家 Pledis Entertainment 的合約到期，她除了發表一首驚喜單曲「我會記得」外，也即將在月底舉行個人粉絲見面會《Remember Us》。



在正式加入 High Entertainment 後，佳恩也透露：「很榮幸能和 High Entertainment 一起迎接新的開始，謝謝一直以來默默支持我的粉絲們，也很開心這麼快就能跟大家分享好消息。」她說：「我會全力以赴、加倍報答大家給我的愛！」



（照片與影片來源：Music Classico、by.gaeun）

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