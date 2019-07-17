【鄭俊英＆崔鍾訓案開審】否認強姦：對方不是無法抗拒的狀態
明星 2019年7月17日 星期三08:15 Rui
7月16日下午，首爾中央地方法院就鄭俊英、崔鐘訓等5人涉嫌強姦一案進行第一次開庭審理，庭審過程中5名嫌疑人均否認了強姦嫌疑。
鄭俊英、崔鐘訓被控涉嫌於2016年1月在江原道洪川、3月在大邱強姦，同時利用手機數次偷拍不雅照片和錄像。 然而，庭審過程中，無論是鄭俊英還是崔鍾訓都表示性關係不是在對方無法抗拒的狀態下發生的。
鄭俊英表示：「對受害者表示歉意並正在進行反省，還有一些地方想在審判中洗清冤屈」，接著他表示：「我承認非法拍攝相關的嫌疑，然而並未與其他被告計畫對女性進行強姦，這是根據協定發生的性關係，當時受害者並沒有昏迷或無法抗拒。 」 鄭俊英的代理律師則稱：「非法取得了KAKAO TALK群聊內容並不能作為證據使用。 」
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崔鐘訓也稱：「絕對沒有強姦，也沒有計劃強姦」。 崔鐘訓的律師還表示：「據被告人(崔鐘訓)回憶，兩人沒有發生性關係。 有些部分與鄭俊英的陳述不同，即使發生性關係也不是無法抗拒的狀態下發生的。 」
「圖：TD」
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留言/評論
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我覺得最後一定無罪！！（之前勝利pub 事件都可以無罪之後...我什麼都不信了🤔）
16分前
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无法抗拒的状态＝她自愿的............
3小時前
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「即使發生性關係也不是無法抗拒的狀態下發生」，即是在下了藥後，只有眼睛能夠開合的情況下，都算不是無法抗拒狀態下呢？這種新演繹的句話，真令人有夠傻眼及長知識了！
1小時前
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這些事情因勝利而起 結果勝利已經脫罪了 覺得諷刺 顆顆
3小時前
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看到勝利的判決之後，其他人全部無罪我都不意外了
1小時前