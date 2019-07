河成雲個人專輯獲好評 〈BLUE〉回歸後首冠入袋! 雕刻男神「鄭雨盛」將作為嘉賓,出演熱門綜藝《一日三餐》女生篇! 祭司再多一位!《變身》裴晟佑:我比姜棟元朴敘俊更寫實吧! 不愧是邊歌手!EXO伯賢Solo專輯首週銷量逾38萬破紀錄 真人版「辛巴」去參加《獅子王》首映禮?粉絲:沒有比她更合適的人了XD Red Velvet Joy貼身熱舞誰能招架得住?姐姐Irene嚇得閉眼扭頭尖叫XD NCT DREAM本月26日回歸! 發佈第三張迷你專輯《We Boom》 李佳恩迅速加入新公司 成趙汝珍、姜成姸等演員師妹! 【鄭俊英&崔鍾訓案開審】否認強姦:對方不是無法抗拒的狀態 今日(17日)有4部水木劇首播!KBS《JUSTICE》& MBC《新入史官丘海昤》& SBS《偵探醫生》& OCN《臨時制先生》 BIGBANG T.O.P退伍後更新IG!首次PO自拍分享近況 EXO D.O.訓練所照片公開!網友:「真的不是元東延的劇照嗎?XD」

今日SM公司發佈聲明稱,NCT DREAM將在7月26日通過音樂網站公開第三張迷你專輯《We Boom》,宣告時隔10個月的回歸!

這次的新專輯包含主打歌《BOOM》在內一共收錄了6首歌,可以聽到NCT DREAM獨有的清涼、力量感青少年swag,讓人相當期待~實體專輯則將在29日發售,17日(今日)開始可以在網路賣場和線下賣場進行預約。



NCT DREAM發行過《Chewing Gum》、《My First and Last》、《We Young》、《GO》、《We Go Up》等歌曲,用簡潔明確的音樂和舞蹈展現出10代青少年成長、變化的模樣,在各國都很有人氣,被看作是 「10代代表icon」。 上一張專輯是去年9月發行的迷你二專《We Go Up》,等了10個月終於又能看到他們打歌舞台啦!

(圖源:SM)

