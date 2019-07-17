李佳恩迅速加入新公司　成赵汝珍、姜成姸等演员师妹！

上周才刚结束与 Pledis Entertainment 的合约，很快地李佳恩就签订了新东家，希望未来佳恩一切顺利！
High Entertainment 昨天（16 日）表示：「我们已经和李佳恩签订了专属合约，很高兴才华洋溢又具备成长潜力的她成为我们的家人。李佳恩是个多才多艺、无论在什么领域都能发光发热的艺人，我们会毫不保留地支持她，请多多期待并支持！」
佳恩於 2012 年以 After School 的 “Flashback” 一曲踏入歌坛，其后参与了几次回归后，就因团体活动结束而进入漫长的空窗期，直到去年参加《Produce 48》大展努力又稳定的表现而再度获得关注。
最近佳恩与前东家 Pledis Entertainment 的合约到期，她除了发表一首惊喜单曲「我会记得」外，也即将在月底举行个人粉丝见面会《Remember Us》。
在正式加入 High Entertainment 后，佳恩也透露：「很荣幸能和 High Entertainment 一起迎接新的开始，谢谢一直以来默默支持我的粉丝们，也很开心这么快就能跟大家分享好消息。」她说：「我会全力以赴、加倍报答大家给我的爱！」
（照片与影片来源：Music Classico、by.gaeun）
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