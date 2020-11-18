「PD101」系列因假票而被無辜淘汰的練習生名單公開！李佳恩、李鎭赫本來都能出道啊

《Produce101》系列那些因為造假而被無辜淘汰的練習生名單公開，讓不少民眾歎息。

PD101一共製作了4季，從備受好評到惡評不斷，讓觀眾們過足了國民PD的癮同，也因為造假風波讓人厭惡，連累不少練習生無辜淘汰不說，最後一季的男團也未能成功出道。 該系列的安俊英PD因被揭發參與造假而被起訴，從那時起粉絲和觀眾們就希望能夠公開真實名次，這次裁判部就公開了因為造假而被無辜淘汰的部份練習生名單，看得粉絲們惋惜又心疼，如果不是因為造假，他們的前途一定更光明吧。

根據裁判部透露，因假票而被淘汰的練習生如下：

第1季第1輪投票：金秀賢、徐惠璘被淘汰

第2季第1輪投票：成賢宇被淘汰

第2季第4輪投票：姜東昊（NU'EST白虎）被淘汰



第3季第4輪投票：李佳恩、韓初媛被淘汰（最終排名：李佳恩第5名、韓初媛第6名）



第4季第1輪投票：Timothee被淘汰

第4季第3輪投票：金國憲、李津宇被淘汰

第4季第4輪投票：具廷謨、李鎭赫、琴東賢（最終排名：具廷謨第6名、李鎭赫第7名、琴東賢第8名）



裁判部表示，安俊英等人的造假行為完全破壞了電視節目的公平公正，不僅欺騙了練習生和觀眾，更讓原本能出道的練習生失去了出道機會，最委屈的人就是那些因為假票而被淘汰的練習生們。

「圖：PD101」

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