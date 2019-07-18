沒了明星光環的姜至奐被狠扒皮！坐在家裡用望遠鏡「欣賞」穿著比基尼的女生

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日前，男演員姜至奐涉嫌強姦、威脅公司2名女職員而被法院批捕，姜至奐也一改之前「喝醉了，想不起來」的證詞，承認了性侵猥褻等所有嫌疑，並通過代理律師公開道歉。

一直在韓劇中扮演正面角色的姜至奐，強姦事情曝光後令不少觀眾震驚和唏噓。 不過網路上也出現了不同的聲音，稱姜至奐出事是遲早的事情，從他過往言行就能看出問題。 姜至奐曾在某日本節目中公開過自己的住宅，雖然他現在居住在光州，但節目當時他居住在可以看到漢江的高層樓房裡。



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姜至奐介紹了家中最引以自豪的地方-靠在窗邊的Bar臺，「那裡就是漢江，有時候我會坐在Bar裡喝酒、喝茶。 不管是白天還是晚上，這是我花時間最多的地方。 」之後姜至奐甚是得意地說道：「告訴你們第一個秘密，夏天搬進來之後就建了這個Bar，現在是冬天看不到，夏天的時候那片地方其實是漢江泳池，雖然我去不了，但白天可以坐在這裡一邊喝啤酒一邊用望遠鏡看穿比基尼的女生，欣賞泳池風景。 」



不僅如此，其實早在2014年姜至奐就曾深陷性醜聞中。 一位菲律賓女性拍攝了姜至奐的「熟睡床照」公開在了SNS上，還表示：「和韓國演員姜至奐睡了」。 照片就是姜至奐的熟睡照片，女生靠近他的頭親密合影。 照片曝光後在韓國引爆熱議，姜至奐被疑在國外買春。不過，當時姜至奐解釋該女生是菲律賓當地導遊的妻子，兩人只是開玩笑而已。 隨後相關女生也道歉，稱「照片全都是假的」。



遭到姜至奐性侵的受害者接受了韓媒的獨家採訪，爆料她們兩人當天與其他人一起到姜至奐的家中聚餐，聚餐途中其他人陸續離開，只有她們兩人在姜至奐的再三挽留下留了下來。 姜至奐喝醉後，她們兩人將他扶到了位於三樓的臥室，隨後回到了姜至奐為她們安排的位於二樓的房間內就寢。 晚上八九點，一名被害人從睡夢中驚醒，發現自己正在被姜至奐侵犯，當她尖叫著躲開後，姜至奐又轉向另一名還在熟睡中的被害人實施了犯罪。

「圖：NATE、TD」

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