《德魯納酒店》奪雙冠電視劇話題性十足！《WWW》雙CP攜手登入TOP.10
韓劇 2019年7月19日 星期五11:59 MiJimin
《德魯納酒店》和《請輸入檢索詞WWW》兩部都很好看～！《春夜》也完美收官了，真是可喜可賀！！！（TOP.10中有你在關注的演員嗎？）
韓國 GOODDATA 調查公司統計上週總排行，剛於週末開播的 tvN《德魯納酒店》立刻登上冠軍，主演 IU (李知恩)和呂珍九直奔1、2位，引爆話題性；MBC《春夜》也是非常厲害，直到完結也保持討論熱度，丁海寅和韓志旼佔據3、4位。
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜）
＊ 7月第二週的「電視劇演員」話題性 TOP.10：
1．李知恩《德魯納酒店》→新進榜
2．呂珍九《德魯納酒店》→新進榜
3．丁海寅《春夜》▽２（已完結）
4．韓志旼《春夜》▽２（已完結）
5．李多熙《請輸入檢索詞WWW》▲５
6．林秀晶《請輸入檢索詞WWW》▽３
7．姜至奐《朝鮮生存記》▲４９
8．申惠善《僅此一次的愛情》▽１（已完結）
9．張基龍《請輸入檢索詞WWW》▲３
10．李宰旭《請輸入檢索詞WWW》▲１０
tvN《請輸入檢索詞WWW》也進入後段高潮，林秀晶、張基龍、李多熙、李宰旭兩對CP一起入榜，感情戲與發展也受到很大的關注。
完結的 KBS《僅此一次的愛情》申惠善為第8位；TV朝鮮《朝鮮生存記》姜至奐則因性侵醜聞被網友大肆討論，一次上升49個名次至第7位。
（圖自：官方劇照）
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