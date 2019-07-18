没了明星光环的姜至奂被狠扒皮！坐在家里用望远镜「欣赏」穿著比基尼的女生

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日前，男演员姜至奂涉嫌强奸、威胁公司2名女职员而被法院批捕，姜至奂也一改之前「喝醉了，想不起来」的证词，承认了性侵猥亵等所有嫌疑，并通过代理律师公开道歉。

一直在韩剧中扮演正面角色的姜至奂，强奸事情曝光后令不少观众震惊和唏嘘。 不过网路上也出现了不同的声音，称姜至奂出事是迟早的事情，从他过往言行就能看出问题。 姜至奂曾在某日本节目中公开过自己的住宅，虽然他现在居住在光州，但节目当时他居住在可以看到汉江的高层楼房里。



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姜至奂介绍了家中最引以自豪的地方-靠在窗边的Bar台，「那里就是汉江，有时候我会坐在Bar里喝酒、喝茶。 不管是白天还是晚上，这是我花时间最多的地方。 」之后姜至奂甚是得意地说道：「告诉你们第一个秘密，夏天搬进来之后就建了这个Bar，现在是冬天看不到，夏天的时候那片地方其实是汉江泳池，虽然我去不了，但白天可以坐在这里一边喝啤酒一边用望远镜看穿比基尼的女生，欣赏泳池风景。 」



不仅如此，其实早在2014年姜至奂就曾深陷性丑闻中。 一位菲律宾女性拍摄了姜至奂的「熟睡床照」公开在了SNS上，还表示：「和韩国演员姜至奂睡了」。 照片就是姜至奂的熟睡照片，女生靠近他的头亲密合影。 照片曝光后在韩国引爆热议，姜至奂被疑在国外买春。不过，当时姜至奂解释该女生是菲律宾当地导游的妻子，两人只是开玩笑而已。 随后相关女生也道歉，称「照片全都是假的」。



遭到姜至奂性侵的受害者接受了韩媒的独家采访，爆料她们两人当天与其他人一起到姜至奂的家中聚餐，聚餐途中其他人陆续离开，只有她们两人在姜至奂的再三挽留下留了下来。 姜至奂喝醉后，她们两人将他扶到了位於三楼的卧室，随后回到了姜至奂为她们安排的位於二楼的房间内就寝。 晚上八九点，一名被害人从睡梦中惊醒，发现自己正在被姜至奂侵犯，当她尖叫著躲开后，姜至奂又转向另一名还在熟睡中的被害人实施了犯罪。

「图：NATE、TD」

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