姜至奐因性暴力被判2年6個月有期徒刑 緩期3年

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今日上午，水原地方法院城南分院依性暴力犯罪處罰相關條例，判決因準強姦嫌疑被起訴的姜至奐有期徒刑2年6個月，緩期3年執行。

裁判部表示：「判處被告2年6個月有期徒刑，從判決確定日起緩期3年執行。 命令其進行120小時社會服務，接受40小時性暴力治療課程，3年內不得在與兒童和青少年相關的機構、障礙人士福利設施內工作。 」

此前，檢方上月21日在決審公判上向姜至奐求刑3年，要求其接受性暴力治療、公開個人資訊、限制就業5年。

姜至奐和受害人於決審公判前一天（上月20日）達成和解，受害人表示不希望處罰姜至奐，還有人向裁判部遞交請願書強調姜至奐經歷了長期的無名時期才走到今天，但裁判部認為性暴力造成的傷害很難復原，被告人「應懺悔到受害者傷痛癒合之時」。

姜至奐在最終辯論中哽咽說道：「事發前一天我還在如往常一樣進行拍攝，為了走到這個位置花了20年時間，獲得了很多人的喜愛。 因為來之不易，我想在這個位置上留得久一點，想當作品裡的主角，想在頒獎禮上表達感謝，也想組成美好的家庭、成為世界上最帥氣的父親。 當時覺得，只要再努力一點點就能實現夢想中的生活了。 」

姜至奐流淚說：「然而卻是我自己毀掉了一切，無法相信事實，無比怨恨自己。 我一瞬間的失誤給很多人造成了痛苦，這一事實讓我痛苦到想要放棄生活。 如果能回到那一天，我想對自己說，拜託，放下那只酒杯吧。 非常討厭自己，連自己也無法原諒自己。 對不起。 非常的後悔。 」

姜至奐今年7月因對2名工作人員進行性暴力和性騷擾的嫌疑被緊急逮捕，姜至奐被捕後表示：「因為喝醉完全不記得。 」但不久就承認了嫌疑。



（圖源：KSD）

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