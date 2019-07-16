姜至奐承認強姦嫌疑！ 今日被所屬社解約
明星 2019年7月16日 星期二12:22 Sani
今日，姜至奐原所屬社華誼兄弟KOREA宣佈「信任破裂」、解除合約，距離今年5月的簽約僅僅過去7個月而已。
昨日姜至奐推翻了之前「醉酒不記得」的供詞，通過律師表示：「我承認所有嫌疑，對於因為我的無法挽回的錯誤而受到莫大傷害的人，表示深刻的歉意。 」
姜至奐本月9日與兩名女性工作人員在自家喝酒，當晚趁她們入睡時潛入其房間，對A某實施性侵、對B某進行性騷擾，A接受警方調查時稱目睹到姜至奐試圖性侵B某。
離開法院時，姜至奐對現場記者說：「聽說受害人因為與我相關的新聞中的留言受到了很大的傷害，很抱歉讓她們經歷了這一狀況。 我會誠實接受調查。 」之前有網友懷疑受害女性為什麼不直接報警而是拜託朋友報警，後來受害人澄清說 姜至奐的房間裡無法撥通電話，只能靠wifi傳簡訊。
今日，姜至奐所屬社華誼兄弟KOREA發佈聲明宣佈與他解約。 聲明稱：「我公司2019年5月在信任的基礎上與姜至奐簽約，因為無法預測的不雅事件，信任已經破裂。 我們認為無法繼續維持合約，決定與姜至奐解約。 以後會徹底做好藝人管理，防止再發生類似狀況。 」
（圖源：KSD）
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