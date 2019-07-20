亂用臉是什麼梗？ 果然有些愛豆仗著自己長得好看就為所欲為XD
明星 2019年7月20日 星期六10:00 Rui
說起韓國的愛豆圈，那可是高顏值俊男美女的集合地。 不過，花田裡總有那麼一些愛豆「仗著」自己有顏就任性，自黑到了新高度，在亂用臉的道路上越走越遠，連粉絲們都攔不住！！！
▼TWICE 定延
說好的TWICE走小仙女氣質路線呢？ 在隊內也以女粉絲居多而聞名的定延就屬於反其道而行的一位，性格爽朗灑脫，絕對不會因為自己的高顏值而帶著偶像包袱，自黑扮醜完全不怕，難怪圈了那麼多女粉絲。
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▼MAMAMOO
全團都是性感高冷風的MAMAMOO，舞台上是霸氣側漏的大姐大，台下卻是一群女神經，玩起來根本不顧優美形象，怎麼醜怎麼來。 如此自黑，小編也是服了你們~
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▼BTOB
在偶像自黑的路上沒有人比BTOB走得遠，而李昌燮和陸星材更是隊中好手，別人都愛比個帥什麼的，唯獨兩人偏愛扮醜，大有一定要拼出誰是隊內第一丑角的勢頭。
▼BTS V
頂著世界第一帥頭銜的V，竟然也是個愛亂用臉的人物。 嗯，小編想說，你帥你有理，你帥你什麼都是對的~~
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▼GIRL'S DAY惠利
以獨特甜美灑脫風圈粉的惠利私下裡就是個性格爽朗的女孩，完全不在乎自己的美貌，數次在節目中扮醜，不做作的性格也讓她收穫了大批粉絲。
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▼EXID HANI
有著女神級美貌和魔鬼身材的HANI超愛扮各類醜表情，絕對是亂用臉界的佼佼者，曾在不少節目中留下很多「黑歷史」。
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「圖：allets」
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