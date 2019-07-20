又多了打卡新地點！《姜食堂2·3》韓屋餐廳變咖啡店對外開放 求推出「姜食堂」所有餐點啊 【男團成員品牌評價】「釜山 line」智旻、柾國聯手攻頂 伯賢名次大躍進！ CLC 恩彬回歸小螢幕 將飾演薛仁雅的妹妹！ 腿好長！這些大勢歐巴們通通都是身高187呀！ 睽違兩年 神話 Junjin 8 月舉行個人見面會！ Ryan cheese ball+韓國啤酒Cass=夏天消暑的最佳拍檔！ 丁海寅、金高銀《愉悅的音樂專輯》將於下月28日在韓上映！公開最新海報、預告影片 Tiffany 8 月發行新單曲 韓國個唱＋北美巡演接力開跑！ 《德魯納酒店》鬼神奶奶圖書館原來是在這裡拍的！首爾最大舊書店，擺設一模一樣啊 伯賢隻身出道一週 音樂節目首冠迅速入袋！ 戲份不多但令人印象深刻的老演員！都對《德魯納酒店》、《熱血祭司》的劇情產生重要推進 《請輸入檢索詞WWW》粉絲必踩點的超美咖啡廳：Dirty Trunk Coffee Factory 亂用臉是什麼梗？ 果然有些愛豆仗著自己長得好看就為所欲為XD 《德魯納酒店》今晚（20日）播出第3集！李準基特別出演 康美娜正式登場 「韓國人停留過的痕跡」！ 一切塑膠袋都要折成小方塊，網友瘋狂認同！ 《PRODUCE X 101》最終出道組11人名單公開！團名「X1」金曜漢獲最高票，將作為Center出道！ IU造型師公開張滿月現代造型合輯！ 每一款都美爆啦~

說起韓國的愛豆圈，那可是高顏值俊男美女的集合地。 不過，花田裡總有那麼一些愛豆「仗著」自己有顏就任性，自黑到了新高度，在亂用臉的道路上越走越遠，連粉絲們都攔不住！！！

▼TWICE 定延

說好的TWICE走小仙女氣質路線呢？ 在隊內也以女粉絲居多而聞名的定延就屬於反其道而行的一位，性格爽朗灑脫，絕對不會因為自己的高顏值而帶著偶像包袱，自黑扮醜完全不怕，難怪圈了那麼多女粉絲。



via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

▼MAMAMOO

全團都是性感高冷風的MAMAMOO，舞台上是霸氣側漏的大姐大，台下卻是一群女神經，玩起來根本不顧優美形象，怎麼醜怎麼來。 如此自黑，小編也是服了你們~





via GIPHY

▼BTOB

在偶像自黑的路上沒有人比BTOB走得遠，而李昌燮和陸星材更是隊中好手，別人都愛比個帥什麼的，唯獨兩人偏愛扮醜，大有一定要拼出誰是隊內第一丑角的勢頭。



▼BTS V

頂著世界第一帥頭銜的V，竟然也是個愛亂用臉的人物。 嗯，小編想說，你帥你有理，你帥你什麼都是對的~~





via GIPHY

▼GIRL'S DAY惠利

以獨特甜美灑脫風圈粉的惠利私下裡就是個性格爽朗的女孩，完全不在乎自己的美貌，數次在節目中扮醜，不做作的性格也讓她收穫了大批粉絲。





via GIPHY

via GIPHY

▼EXID HANI

有著女神級美貌和魔鬼身材的HANI超愛扮各類醜表情，絕對是亂用臉界的佼佼者，曾在不少節目中留下很多「黑歷史」。





via GIPHY

via GIPHY

「圖：allets」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞