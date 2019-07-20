【K社韩文小百科】千万别用错！ 图文解析「内（네）」字在韩国职场的正确用法 《WWW》「学车CP」让观众们又哭又笑！李多熙演唱OST《在电视上看到的你的样子》全曲公开 又多了打卡新地点！《姜食堂2・3》韩屋餐厅变咖啡店对外开放 求推出「姜食堂」所有餐点啊 【男团成员品牌评价】「釜山 line」智旻、柾国联手攻顶 伯贤名次大跃进！ CLC 恩彬回归小萤幕 将饰演薛仁雅的妹妹！ 腿好长！这些大势欧巴们通通都是身高187呀！ 睽违两年 神话 Junjin 8 月举行个人见面会！ Ryan cheese ball+韩国啤酒Cass=夏天消暑的最佳拍档！ 丁海寅、金高银《愉悦的音乐专辑》将於下月28日在韩上映！公开最新海报、预告影片 Tiffany 8 月发行新单曲 韩国个唱＋北美巡演接力开跑！ 《德鲁纳酒店》鬼神奶奶图书馆原来是在这里拍的！首尔最大旧书店，摆设一模一样啊 伯贤只身出道一周 音乐节目首冠迅速入袋！ 戏份不多但令人印象深刻的老演员！都对《德鲁纳酒店》、《热血祭司》的剧情产生重要推进 《请输入检索词WWW》粉丝必踩点的超美咖啡厅：Dirty Trunk Coffee Factory 乱用脸是什么梗？ 果然有些爱豆仗著自己长得好看就为所欲为XD 《德鲁纳酒店》今晚（20日）播出第3集！李准基特别出演 康美娜正式登场 「韩国人停留过的痕迹」！ 一切塑胶袋都要折成小方块，网友疯狂认同！ 《PRODUCE X 101》最终出道组11人名单公开！团名「X1」金曜汉获最高票，将作为Center出道！ IU造型师公开张满月现代造型合辑！ 每一款都美爆啦~

说起韩国的爱豆圈，那可是高颜值俊男美女的集合地。 不过，花田里总有那么一些爱豆「仗著」自己有颜就任性，自黑到了新高度，在乱用脸的道路上越走越远，连粉丝们都拦不住！！！

▼TWICE 定延

说好的TWICE走小仙女气质路线呢？ 在队内也以女粉丝居多而闻名的定延就属於反其道而行的一位，性格爽朗洒脱，绝对不会因为自己的高颜值而带著偶像包袱，自黑扮丑完全不怕，难怪圈了那么多女粉丝。



via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

▼MAMAMOO

全团都是性感高冷风的MAMAMOO，舞台上是霸气侧漏的大姐大，台下却是一群女神经，玩起来根本不顾优美形象，怎么丑怎么来。 如此自黑，小编也是服了你们~





via GIPHY

▼BTOB

在偶像自黑的路上没有人比BTOB走得远，而李昌燮和陆星材更是队中好手，别人都爱比个帅什么的，唯独两人偏爱扮丑，大有一定要拼出谁是队内第一丑角的势头。



▼BTS V

顶著世界第一帅头衔的V，竟然也是个爱乱用脸的人物。 嗯，小编想说，你帅你有理，你帅你什么都是对的~~





via GIPHY

▼GIRL'S DAY惠利

以独特甜美洒脱风圈粉的惠利私下里就是个性格爽朗的女孩，完全不在乎自己的美貌，数次在节目中扮丑，不做作的性格也让她收获了大批粉丝。





via GIPHY

via GIPHY

▼EXID HANI

有著女神级美貌和魔鬼身材的HANI超爱扮各类丑表情，绝对是乱用脸界的佼佼者，曾在不少节目中留下很多「黑历史」。





via GIPHY

via GIPHY

「图：allets」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻