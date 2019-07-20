乱用脸是什么梗？ 果然有些爱豆仗著自己长得好看就为所欲为XD
明星 2019年7月20日 星期六10:00 Rui
说起韩国的爱豆圈，那可是高颜值俊男美女的集合地。 不过，花田里总有那么一些爱豆「仗著」自己有颜就任性，自黑到了新高度，在乱用脸的道路上越走越远，连粉丝们都拦不住！！！
▼TWICE 定延
说好的TWICE走小仙女气质路线呢？ 在队内也以女粉丝居多而闻名的定延就属於反其道而行的一位，性格爽朗洒脱，绝对不会因为自己的高颜值而带著偶像包袱，自黑扮丑完全不怕，难怪圈了那么多女粉丝。
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▼MAMAMOO
全团都是性感高冷风的MAMAMOO，舞台上是霸气侧漏的大姐大，台下却是一群女神经，玩起来根本不顾优美形象，怎么丑怎么来。 如此自黑，小编也是服了你们~
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▼BTOB
在偶像自黑的路上没有人比BTOB走得远，而李昌燮和陆星材更是队中好手，别人都爱比个帅什么的，唯独两人偏爱扮丑，大有一定要拼出谁是队内第一丑角的势头。
▼BTS V
顶著世界第一帅头衔的V，竟然也是个爱乱用脸的人物。 嗯，小编想说，你帅你有理，你帅你什么都是对的~~
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▼GIRL'S DAY惠利
以独特甜美洒脱风圈粉的惠利私下里就是个性格爽朗的女孩，完全不在乎自己的美貌，数次在节目中扮丑，不做作的性格也让她收获了大批粉丝。
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▼EXID HANI
有著女神级美貌和魔鬼身材的HANI超爱扮各类丑表情，绝对是乱用脸界的佼佼者，曾在不少节目中留下很多「黑历史」。
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「图：allets」
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