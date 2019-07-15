選秀節目《Produce X 101》最終20人概念海報公開，帥氣度又大幅提升啦～！
綜藝 2019年7月15日 星期一11:38 MiJimin
誰是你的 Pick 呢？大聲喊出他的名字，為你的最愛應援吧～～～！
Mnet 熱門選秀節目《Produce X 101》在上週五進行了第三輪的名次排位，31名練習生中，只有20人能夠進入最終的直播決賽，同樣也是讓人淚流滿面的一集。
＊延伸閱讀：《PX101》決賽20人名單公開！原本都在上位的他，竟下跌了14名慘遭淘汰！
隨後，官方也公開了進入決賽的20人概念海報，有些人換了新髮型，或者染上了全新的髮色，帶大家一覽最終練習生的帥氣海報吧！（圖片將按照第三輪排名）
1.金曜漢 ▲2
2.金宇碩 ▽1
3.李鎮赫 ▽1
4.韓勝宇 ▲5
5.金旻奎 ▲5
6.曹承衍 ▲11
7.南道賢 →持平
8.宋亨俊 ▽4
9.李垠尚 ▽3
10.琴東賢 ▲9
11.車俊昊 ▲2
12.孫東杓 ▽1
13.黃允聖 ▲5
14.姜敏熙 ▲9
15.具正模 ▽10
16.李翰潔 ▽1
17.宋有彬 ▽5
18.咸元真 ▽4
19.Tony ▲8
20.李洗賑 ▲1
本週五（7月19日）晚間八點將迎來最終舞台，究竟最後能出道的人會有誰呢？！
（圖自：Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）
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