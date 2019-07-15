選秀節目《Produce X 101》最終20人概念海報公開，帥氣度又大幅提升啦～！

選秀節目《Produce X 101》最終20人概念海報公開，帥氣度又大幅提升啦～！

綜藝   2019年7月15日   星期一11:38   MiJimin   14

誰是你的 Pick 呢？大聲喊出他的名字，為你的最愛應援吧～～～！

Mnet 熱門選秀節目《Produce X 101》在上週五進行了第三輪的名次排位，31名練習生中，只有20人能夠進入最終的直播決賽，同樣也是讓人淚流滿面的一集。

＊延伸閱讀：《PX101》決賽20人名單公開！原本都在上位的他，竟下跌了14名慘遭淘汰！

隨後，官方也公開了進入決賽的20人概念海報，有些人換了新髮型，或者染上了全新的髮色，帶大家一覽最終練習生的帥氣海報吧！（圖片將按照第三輪排名）

1.金曜漢 ▲2

2.金宇碩 ▽1

3.李鎮赫 ▽1

4.韓勝宇 ▲5

5.金旻奎 ▲5

6.曹承衍 ▲11

7.南道賢 →持平

8.宋亨俊 ▽4

9.李垠尚 ▽3

10.琴東賢 ▲9

11.車俊昊 ▲2

12.孫東杓 ▽1

13.黃允聖 ▲5

14.姜敏熙 ▲9

15.具正模 ▽10

16.李翰潔 ▽1

17.宋有彬 ▽5

18.咸元真 ▽4

19.Tony ▲8

20.李洗賑 ▲1

本週五（7月19日）晚間八點將迎來最終舞台，究竟最後能出道的人會有誰呢？！

（圖自：Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

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