女子篇《一日三餐》開拍啦！今晨前往江原道
綜藝 2019年7月15日 星期一11:56 施乃琪
萬眾期待的女子篇《一日三餐》終於要開拍了，廉晶雅、尹世雅和朴素丹的起點和男子篇一樣選在旌善！
電視台相關人士在今天（15 日）日透露：「tvN 的《一日三餐》女子篇今天將前往江原道展開第一次錄影，廉晶雅、尹世雅和朴素丹一早就出發前往旌善。」
從今天開始到 17 日間，廉晶雅、尹世雅和朴素丹都會在旌善的山村裡度過，並拍攝大部分的主要節目內容，之後也預定進行一些額外拍攝。
如果是《一日三餐》的忠實觀眾，一定記得旌善正是 2014 年玉澤演、李瑞鎮拍攝第一季的播景，透過女子篇重返的節目也讓人格外期待，有興趣的話 8 月時一定要鎖定播出！
（照片來源：TVDaily、Artist Company、Signal Entertainment Group、tvN）
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留言/評論
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如果我看一日三餐的女子篇， 萬一 收視率太好 那羅製作人， 是不是真的就會把那些男生忘光光， 為了我的 玉澤演 和李瑞鎮 我決定這次不要看
53分前
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