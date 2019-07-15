女子篇《一日三餐》開拍啦！今晨前往江原道

女子篇《一日三餐》開拍啦！今晨前往江原道

綜藝   2019年7月15日   星期一11:56   施乃琪   6

萬眾期待的女子篇《一日三餐》終於要開拍了，廉晶雅、尹世雅和朴素丹的起點和男子篇一樣選在旌善！

電視台相關人士在今天（15 日）日透露：「tvN 的《一日三餐》女子篇今天將前往江原道展開第一次錄影，廉晶雅、尹世雅和朴素丹一早就出發前往旌善。」

從今天開始到 17 日間，廉晶雅、尹世雅和朴素丹都會在旌善的山村裡度過，並拍攝大部分的主要節目內容，之後也預定進行一些額外拍攝。

如果是《一日三餐》的忠實觀眾，一定記得旌善正是 2014 年玉澤演、李瑞鎮拍攝第一季的播景，透過女子篇重返的節目也讓人格外期待，有興趣的話 8 月時一定要鎖定播出！


（照片來源：TVDaily、Artist Company、Signal Entertainment Group、tvN）

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留言/評論
  • 嚴明麗
    如果我看一日三餐的女子篇， 萬一 收視率太好 那羅製作人， 是不是真的就會把那些男生忘光光， 為了我的 玉澤演 和李瑞鎮 我決定這次不要看
    53分前
  • Kiki Lin
    Vivian Lin要一起入坑嗎🤭
    38分前
  • Kiki Lin
    想看😍😍😍
    39分前
  • WanCheng Hsiao
    Eunice Huang
    54分前
  • 星淳
    男女都看
    50分前
→更多留言...(1)
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