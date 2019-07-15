选秀节目《Produce X 101》最终20人概念海报公开，帅气度又大幅提升啦～！
综艺 2019年7月15日 星期一11:38 MiJimin
谁是你的 Pick 呢？大声喊出他的名字，为你的最爱应援吧～～～！
Mnet 热门选秀节目《Produce X 101》在上周五进行了第三轮的名次排位，31名练习生中，只有20人能够进入最终的直播决赛，同样也是让人泪流满面的一集。
＊延伸阅读：《PX101》决赛20人名单公开！原本都在上位的他，竟下跌了14名惨遭淘汰！
随后，官方也公开了进入决赛的20人概念海报，有些人换了新发型，或者染上了全新的发色，带大家一览最终练习生的帅气海报吧！（图片将按照第三轮排名）
1.金曜汉 ▲2
2.金宇硕 ▽1
3.李镇赫 ▽1
4.韩胜宇 ▲5
5.金旻奎 ▲5
6.曹承衍 ▲11
7.南道贤 →持平
8.宋亨俊 ▽4
9.李垠尚 ▽3
10.琴东贤 ▲9
11.车俊昊 ▲2
12.孙东杓 ▽1
13.黄允圣 ▲5
14.姜敏熙 ▲9
15.具正模 ▽10
16.李翰洁 ▽1
17.宋有彬 ▽5
18.咸元真 ▽4
19.Tony ▲8
20.李洗赈 ▲1
本周五（7月19日）晚间八点将迎来最终舞台，究竟最后能出道的人会有谁呢？！
（图自：Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）
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