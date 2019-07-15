选秀节目《Produce X 101》最终20人概念海报公开，帅气度又大幅提升啦～！

选秀节目《Produce X 101》最终20人概念海报公开，帅气度又大幅提升啦～！

综艺   2019年7月15日   星期一11:38   MiJimin   23

谁是你的 Pick 呢？大声喊出他的名字，为你的最爱应援吧～～～！

Mnet 热门选秀节目《Produce X 101》在上周五进行了第三轮的名次排位，31名练习生中，只有20人能够进入最终的直播决赛，同样也是让人泪流满面的一集。

＊延伸阅读：《PX101》决赛20人名单公开！原本都在上位的他，竟下跌了14名惨遭淘汰！

随后，官方也公开了进入决赛的20人概念海报，有些人换了新发型，或者染上了全新的发色，带大家一览最终练习生的帅气海报吧！（图片将按照第三轮排名）

1.金曜汉 ▲2

2.金宇硕 ▽1

3.李镇赫 ▽1

4.韩胜宇 ▲5

5.金旻奎 ▲5

6.曹承衍 ▲11

7.南道贤 →持平

8.宋亨俊 ▽4

9.李垠尚 ▽3

10.琴东贤 ▲9

11.车俊昊 ▲2

12.孙东杓 ▽1

13.黄允圣 ▲5

14.姜敏熙 ▲9

15.具正模 ▽10

16.李翰洁 ▽1

17.宋有彬 ▽5

18.咸元真 ▽4

19.Tony ▲8

20.李洗赈 ▲1

本周五（7月19日）晚间八点将迎来最终舞台，究竟最后能出道的人会有谁呢？！

（图自：Mnet 프로듀스 X 101(PRODUCE X 101)）

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