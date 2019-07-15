大陸KFC被噴抄襲BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的場面幾乎一模一樣啊？
KPOP 2019年7月15日 星期一09:15 ZJM
就算是路人粉也看得出來的程度！
大陸KFC在1日發佈了新廣告，但部分畫面不禁讓人聯想到BLACKPINK一年前發佈的《DDU-DU DDU-DU》MV。
尤其與JENNIE的棋盤畫面相似度極高，JENNIE在棋盤中央的寶座上，象徵權力。 而且也有用黑棋推倒白棋的動作畫面，象徵不羈。 女王的人物設定也是一樣的。
和LISA在黑板前的畫面也是非常相似，因而這則廣告引來BLINK的指責。
堆疊椅子的元素也和iKON的《I'M OK》MV中的非常相像。
KFC作為一個大型企業居然也涉嫌抄襲，目前YG和KFC方面就此事還沒有反應。
圖：《DDU-DU DDU-DU》、《I'M OK》、KFC
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