大陸KFC被噴抄襲BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的場面幾乎一模一樣啊？

大陸KFC被噴抄襲BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的場面幾乎一模一樣啊？

KPOP   2019年7月15日   星期一09:15   ZJM   7

就算是路人粉也看得出來的程度！

大陸KFC在1日發佈了新廣告，但部分畫面不禁讓人聯想到BLACKPINK一年前發佈的《DDU-DU DDU-DU》MV。

尤其與JENNIE的棋盤畫面相似度極高，JENNIE在棋盤中央的寶座上，象徵權力。 而且也有用黑棋推倒白棋的動作畫面，象徵不羈。 女王的人物設定也是一樣的。

和LISA在黑板前的畫面也是非常相似，因而這則廣告引來BLINK的指責。

堆疊椅子的元素也和iKON的《I'M OK》MV中的非常相像。

KFC作為一個大型企業居然也涉嫌抄襲，目前YG和KFC方面就此事還沒有反應。

圖：《DDU-DU DDU-DU》、《I'M OK》、KFC

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留言/評論
  • 張毓
    沒創意
    57分前
  • Q Ho Mak
    隨便啊，反正輸臉，輸燈光，輸拍攝手法，輸化妝，輸髮型（超土的），輸服裝
    39分前
  • 吳慶美
    感覺沒有一摸一樣，顏值的部分就有很大的落差
    1小時前
  • Paul Yap
    大陸的這一手是促進中日韓友好感情的一步。是使亞洲强大的一手棋。我們這些凡夫俗子懂個屁
    1小時前
  • 果青蘋
    不意外
    1小時前
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