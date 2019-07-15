大陆KFC被喷抄袭BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的场面几乎一模一样啊？

大陆KFC被喷抄袭BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的场面几乎一模一样啊？

KPOP   2019年7月15日   星期一09:15   ZJM   11

就算是路人粉也看得出来的程度！

大陆KFC在1日发布了新广告，但部分画面不禁让人联想到BLACKPINK一年前发布的《DDU-DU DDU-DU》MV。

尤其与JENNIE的棋盘画面相似度极高，JENNIE在棋盘中央的宝座上，象徵权力。 而且也有用黑棋推倒白棋的动作画面，象徵不羁。 女王的人物设定也是一样的。

和LISA在黑板前的画面也是非常相似，因而这则广告引来BLINK的指责。

堆叠椅子的元素也和iKON的《I'M OK》MV中的非常相像。

KFC作为一个大型企业居然也涉嫌抄袭，目前YG和KFC方面就此事还没有反应。

图：《DDU-DU DDU-DU》、《I'M OK》、KFC

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留言/评论
  • 張毓
    沒創意
    1小时前
  • 吳慶美
    感覺沒有一摸一樣，顏值的部分就有很大的落差
    1小时前
  • Paul Yap
    大陸的這一手是促進中日韓友好感情的一步。是使亞洲强大的一手棋。我們這些凡夫俗子懂個屁
    1小时前
  • 果青蘋
    不意外
    1小时前
  • Q Ho Mak
    隨便啊，反正輸臉，輸燈光，輸拍攝手法，輸化妝，輸髮型（超土的），輸服裝
    59分前
→更多留言...(6)
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