大陆KFC被喷抄袭BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的场面几乎一模一样啊？

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就算是路人粉也看得出来的程度！

大陆KFC在1日发布了新广告，但部分画面不禁让人联想到BLACKPINK一年前发布的《DDU-DU DDU-DU》MV。





尤其与JENNIE的棋盘画面相似度极高，JENNIE在棋盘中央的宝座上，象徵权力。 而且也有用黑棋推倒白棋的动作画面，象徵不羁。 女王的人物设定也是一样的。





和LISA在黑板前的画面也是非常相似，因而这则广告引来BLINK的指责。





堆叠椅子的元素也和iKON的《I'M OK》MV中的非常相像。





KFC作为一个大型企业居然也涉嫌抄袭，目前YG和KFC方面就此事还没有反应。

图：《DDU-DU DDU-DU》、《I'M OK》、KFC

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