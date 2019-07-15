大陆KFC被喷抄袭BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的场面几乎一模一样啊？
KPOP 2019年7月15日 星期一09:15 ZJM
就算是路人粉也看得出来的程度！
大陆KFC在1日发布了新广告，但部分画面不禁让人联想到BLACKPINK一年前发布的《DDU-DU DDU-DU》MV。
尤其与JENNIE的棋盘画面相似度极高，JENNIE在棋盘中央的宝座上，象徵权力。 而且也有用黑棋推倒白棋的动作画面，象徵不羁。 女王的人物设定也是一样的。
和LISA在黑板前的画面也是非常相似，因而这则广告引来BLINK的指责。
堆叠椅子的元素也和iKON的《I'M OK》MV中的非常相像。
KFC作为一个大型企业居然也涉嫌抄袭，目前YG和KFC方面就此事还没有反应。
图：《DDU-DU DDU-DU》、《I'M OK》、KFC
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感覺沒有一摸一樣，顏值的部分就有很大的落差
1小时前
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大陸的這一手是促進中日韓友好感情的一步。是使亞洲强大的一手棋。我們這些凡夫俗子懂個屁
1小时前
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隨便啊，反正輸臉，輸燈光，輸拍攝手法，輸化妝，輸髮型（超土的），輸服裝
59分前