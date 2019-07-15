與昇基歐巴戀愛吧！「全方位男神」李昇基首度代言貢茶！令人臉紅心跳的紅心女爵，喝一口少女心噴發！

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這個夏天，妳打算跟誰戀愛呢？戀愛警報注意！橫跨音樂戲劇綜藝領域的昇基歐巴，跨海來台尋找愛人！？

這消息太讓人臉紅心跳啊！以優質飲品征服世界的頂尖手搖飲品牌『貢茶』為廣大少女們實現心願了！最新代言人『全方位男神』李昇基將為妳迷人登台，與台灣愛人們甜蜜貢飲『紅心女爵』系列～酸甜滋味在口中漾開，宛如戀愛般的夢幻飲品！

「愛人們，妳愛的是哪一面的李昇基？」

出道15週年，在各領域都交出漂亮成績單的李昇基，幾乎零負評的完美！妳最想做他的哪一系愛人呢？這一夏~與昇基戀愛吧！

「全方位男神」李昇基之戲劇系愛人＿《花遊記：孫悟空》

「為了你，我願意毀了整個世界！」

「不管什麼時候，你只要叫我的名字，我會隨時跑過來。」

《花遊記》中的孫悟空，霸氣傲嬌又帥炸，亦正亦邪，充滿魅力，全世界最強悍的男人，卻有著最濃郁的溫柔，他可以毀了一個世界，也可以創造一個世界，只要是妳喜歡的。



◆ 戲劇系愛人與昇基歐巴甜蜜貢飲：「女爵典藏」 （荔枝珍珠玫瑰鐵觀音）

男子漢的溫柔小宇宙！貢茶代言人「李昇基」特別推薦款！甜中帶酸的荔枝果香珍珠，與玫瑰鐵觀音茶湯巧妙融合，溫潤、豐富的多層次口感。就像是與昇基歐巴談戀愛般，令人回味無窮！

「全方位男神」李昇基之歌唱系愛人＿《Time for Love：戀愛時代》

「我們kiss好嗎？想每天都對你說I love you

我成為有勇氣的男人，一定要在我身邊好嗎？」

2011年推出的新歌《戀愛時代》，是李昇基第一次挑戰作詞作曲的回歸大作，果然不負眾望地攻佔各大排行榜。展現昇基溫柔恬靜以外的男人魅力！



◆ 歌唱系愛人與昇基歐巴甜蜜貢飲：「女爵奢華」 （奶蓋玫瑰鐵觀音）

女性最愛的溫柔魅力！貢茶招牌滑順綿密的奶蓋，經典鹹甜口感，搭配嚴選玫瑰鐵觀音茶湯，伴隨悠悠玫瑰花香，濃郁的奶香與高雅的茶香完美交融，感受戀愛尾韻蔓延的高雅風味！

「全方位男神」李昇基之綜藝系愛人＿《家師父一體：綜藝皇帝》

「2019年會繼續前進，接受新的挑戰。」

《2018 SBS演藝大賞》上，李昇基以《家師父一體》奪下了大賞，實境秀中的昇基，有血有淚，有幽默有感動，是溫暖實在、豐富迷人的昇基歐巴。



◆ 綜藝系愛人與昇基歐巴甜蜜貢飲：「女爵風情」 （玫瑰鐵觀音拿鐵）

溫潤純愛無法擋！喜歡鮮奶茶的妳，必喝的玫瑰鐵觀音拿鐵！搭配鮮奶的溫潤豐純，有著前香甜蜜、後韻豐厚的飽滿層次，彷彿粉紅泡泡飛揚，充滿幸福感！

整個暑假都要被昇基甜蜜包圍！除了七月二十日在台北國際會議中心TICC舉辦李昇基見面會，八月份貢茶也準備了代言人周邊商品回饋給喜愛貢茶與昇基的粉絲，活動詳情請密切鎖定「貢茶」官網及FB粉絲專頁。「和昇基一起共度幸福食光吧～」❤



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