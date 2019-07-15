与升基欧巴恋爱吧！「全方位男神」李升基首度代言贡茶！令人脸红心跳的红心女爵，喝一口少女心喷发！

这个夏天，你打算跟谁恋爱呢？恋爱警报注意！横跨音乐戏剧综艺领域的升基欧巴，跨海来台寻找爱人！？
这消息太让人脸红心跳啊！以优质饮品征服世界的顶尖手摇饮品牌『贡茶』为广大少女们实现心愿了！最新代言人『全方位男神』李升基将为你迷人登台，与台湾爱人们甜蜜贡饮『红心女爵』系列～酸甜滋味在口中漾开，宛如恋爱般的梦幻饮品！
「爱人们，你爱的是哪一面的李升基？」
出道15周年，在各领域都交出漂亮成绩单的李升基，几乎零负评的完美！你最想做他的哪一系爱人呢？这一夏~与升基恋爱吧！
「全方位男神」李升基之戏剧系爱人＿《花游记：孙悟空》
「为了你，我愿意毁了整个世界！」
「不管什么时候，你只要叫我的名字，我会随时跑过来。」
《花游记》中的孙悟空，霸气傲娇又帅炸，亦正亦邪，充满魅力，全世界最强悍的男人，却有著最浓郁的温柔，他可以毁了一个世界，也可以创造一个世界，只要是你喜欢的。
◆ 戏剧系爱人与升基欧巴甜蜜贡饮：「女爵典藏」 （荔枝珍珠玫瑰铁观音）
男子汉的温柔小宇宙！贡茶代言人「李升基」特别推荐款！甜中带酸的荔枝果香珍珠，与玫瑰铁观音茶汤巧妙融合，温润、丰富的多层次口感。就像是与升基欧巴谈恋爱般，令人回味无穷！
「全方位男神」李升基之歌唱系爱人＿《Time for Love：恋爱时代》
「我们kiss好吗？想每天都对你说I love you
我成为有勇气的男人，一定要在我身边好吗？」
2011年推出的新歌《恋爱时代》，是李升基第一次挑战作词作曲的回归大作，果然不负众望地攻占各大排行榜。展现升基温柔恬静以外的男人魅力！
◆ 歌唱系爱人与升基欧巴甜蜜贡饮：「女爵奢华」 （奶盖玫瑰铁观音）
女性最爱的温柔魅力！贡茶招牌滑顺绵密的奶盖，经典咸甜口感，搭配严选玫瑰铁观音茶汤，伴随悠悠玫瑰花香，浓郁的奶香与高雅的茶香完美交融，感受恋爱尾韵蔓延的高雅风味！
「全方位男神」李升基之综艺系爱人＿《家师父一体：综艺皇帝》
「2019年会继续前进，接受新的挑战。」
《2018 SBS演艺大赏》上，李升基以《家师父一体》夺下了大赏，实境秀中的升基，有血有泪，有幽默有感动，是温暖实在、丰富迷人的升基欧巴。
◆ 综艺系爱人与升基欧巴甜蜜贡饮：「女爵风情」 （玫瑰铁观音拿铁）
温润纯爱无法挡！喜欢鲜奶茶的你，必喝的玫瑰铁观音拿铁！搭配鲜奶的温润丰纯，有著前香甜蜜、后韵丰厚的饱满层次，彷佛粉红泡泡飞扬，充满幸福感！
整个暑假都要被升基甜蜜包围！除了七月二十日在台北国际会议中心TICC举办李升基见面会，八月份贡茶也准备了代言人周边商品回馈给喜爱贡茶与升基的粉丝，活动详情请密切锁定「贡茶」官网及FB粉丝专页。「和升基一起共度幸福食光吧～」❤
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