姜至奐涉準強姦被拘，新電影泡湯，案發豪宅華麗內景曝光
明星 2019年7月15日 星期一09:40 Rui
韓劇《小神的孩子們》男主角姜至奐上週被曝在光州寓所內涉酒後性侵及性騷擾兩名公司女職員被捕，最終法院以其涉嫌準強姦，對他下發了拘留令。
與此同時姜至奐主演的韓劇《朝鮮生存記》停播，原本敲定的電影行程也全面受阻。 據業界人士透露，原本姜至奐已經確定出演一部新作品回歸大熒幕，製片商甚至完成了主演投資，籌備工作只剩下其他主要演員的試鏡等，卻突然遇到姜至奐涉嫌性侵被抓，導致電影開拍受阻。
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姜至奐涉嫌強姦女職員一事鬧得沸沸揚揚，日前綜藝節目《演藝街中繼》還特意走訪了姜至奐位於光州的高級寓所，更在門外的垃圾袋內找到事發當天的收據，可見他當日確實買了了不少酒。
節目爆料，原本正在拍攝電視劇《朝鮮生存記》的姜至奐因當天拍攝行程取消了，就邀請了公司員工到家裡喝酒，而據附近居民透露，事發當晚約8點左右便見到姜至奐屋內的燈光亮著。
此外，《演藝街中繼》還找出了姜至奐過去在另一檔節目中公開過的自己的住宅內景，據傳他就是在屋內的Bar台裡和員工們一起喝酒，而屋內的裝潢相當華麗。
「圖：《演藝街中繼》、TD」
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