營業近70年，韓國最大狗肉市場終於停業！ 原址將建設動物福利設施

本月11日，釜山市「龜浦狗市場」正式結束營業，並將所有犬隻送交動物保護組織。
韓國多山的環境不適合飼養肉用牛，養豬又需要較多的投入，故而傳統上多食用雞、狗等小型動物。龜浦狗市場是和京畿道牡丹市場、大邱七星市場齊名的韓國3大狗市場之一，自從朝鮮戰爭結束後營業至今，販售食用犬的歷史接近70年。
1980年代人氣鼎盛時有70多家商鋪，近年因為寵物狗增多、動物福利意識提高而逐漸衰落，只剩下19家店鋪，商戶還透露賣家迫於周遭視線很少直接上門，多是撥電話購買。
動物保護組織向龜浦狗市場集中施壓，該市場與釜山市商議後，近日終於同意以向商戶支付過度金等條件關閉市場。根據協定，市場在本月1日暫停營業、11日徹底關門。 商戶們將領取每月313萬韓元的生活資金，直到新的商街建成。
從上月21日開始，動保組織從該市場救助出來的狗狗共有86只。 有些狗狗一開始很害怕和人類接觸，生怕離開籠子就會遭到宰殺...... 在動保人員的安撫下才慢慢穩定情緒，終於從從狹小、髒兮兮的籠子轉移到了寵物箱裡。
此後，它們將被送到慶州的保護所暫時收容，隨後尋找新的領養家庭。
這是韓國第一次徹底關閉大型狗市場。 此前木蘭市場在2016年12月曾對部分商鋪進行改造，但狗肉買賣仍然存在。
釜山市長表示：「希望被救助的狗狗找到幸福的新家。 龜浦家畜市場將被改建為寵物福利文化中心、寵物犬公園等等，打造動物與人和平共處的空間。 」龜浦家畜市場分會長表示：「雖然會害怕，但跟隨時代變化，決定放棄原來的生計。 對於拿出勇氣和決心的家畜市場商戶們表示感謝。 」
目前韓國還有一個售較大的狗肉市場，就是大邱七星市場。 目前龜浦狗市場是通過和平協定而非暴力強迫的方式關閉，希望七星市場也能早日以雙贏的方式結束狗肉交易啊！
（圖源：Youtube@동물권행동 카라）
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