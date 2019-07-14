营业近70年，韩国最大狗肉市场终於停业！ 原址将建设动物福利设施

本月11日，釜山市「龟浦狗市场」正式结束营业，并将所有犬只送交动物保护组织。
韩国多山的环境不适合饲养肉用牛，养猪又需要较多的投入，故而传统上多食用鸡、狗等小型动物。龟浦狗市场是和京畿道牡丹市场、大邱七星市场齐名的韩国3大狗市场之一，自从朝鲜战争结束后营业至今，贩售食用犬的历史接近70年。
1980年代人气鼎盛时有70多家商铺，近年因为宠物狗增多、动物福利意识提高而逐渐衰落，只剩下19家店铺，商户还透露卖家迫於周遭视线很少直接上门，多是拨电话购买。
动物保护组织向龟浦狗市场集中施压，该市场与釜山市商议后，近日终於同意以向商户支付过度金等条件关闭市场。根据协定，市场在本月1日暂停营业、11日彻底关门。 商户们将领取每月313万韩元的生活资金，直到新的商街建成。
从上月21日开始，动保组织从该市场救助出来的狗狗共有86只。 有些狗狗一开始很害怕和人类接触，生怕离开笼子就会遭到宰杀...... 在动保人员的安抚下才慢慢稳定情绪，终於从从狭小、脏兮兮的笼子转移到了宠物箱里。
此后，它们将被送到庆州的保护所暂时收容，随后寻找新的领养家庭。
这是韩国第一次彻底关闭大型狗市场。 此前木兰市场在2016年12月曾对部分商铺进行改造，但狗肉买卖仍然存在。
釜山市长表示：「希望被救助的狗狗找到幸福的新家。 龟浦家畜市场将被改建为宠物福利文化中心、宠物犬公园等等，打造动物与人和平共处的空间。 」龟浦家畜市场分会长表示：「虽然会害怕，但跟随时代变化，决定放弃原来的生计。 对於拿出勇气和决心的家畜市场商户们表示感谢。 」
目前韩国还有一个售较大的狗肉市场，就是大邱七星市场。 目前龟浦狗市场是通过和平协定而非暴力强迫的方式关闭，希望七星市场也能早日以双赢的方式结束狗肉交易啊！
（图源：Youtube@동물권행동 카라）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究