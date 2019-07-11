讓全世界認識韓國傳統 BTS防彈少年團〈IDOL〉 MV 破五億！
KPOP 2019年7月11日 星期四11:46 施乃琪
在 "IDOL" 公開滿週年前夕，這首歌再度跨越一大門檻，恭喜防彈少年團又多一支破五億 MV 啦！
今天（11 日）凌晨三點左右時，防彈少年團的 “IDOL” 官方原版 MV 正式跨域五億大關，成為他們的第五支破五億 MV；若加上與 Nicki Minaj 合作的版本，總觀看次數則以高達 5 億 7992 次。
2018 年 8 月 24 日公開了 “IDOL 是防彈少年團改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉主打歌，將傳統民俗與新穎音樂元素混血的結果備受矚目，歌詞中許多特別的狀聲詞，也讓這首歌挾防彈少年團的海外高人氣成為宣傳韓國文化的最佳代表。
另一方面，目前防彈少年團以 “DNA” 為首，共有 “FIRE”、”Fake Love”、”Fake Love”、 “MIC Drop” 以及 “IDOL” 共五首觀看次數破五億的 MV，以及 “DOPE”、”Blood Sweat & Tears”、”Boy with Luv”⋯⋯等十餘首分佈在一～五億間的作品。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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