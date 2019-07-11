让全世界认识韩国传统 BTS防弹少年团〈IDOL〉 MV 破五亿！
KPOP 2019年7月11日 星期四11:46 施乃琪
在 "IDOL" 公开满周年前夕，这首歌再度跨越一大门槛，恭喜防弹少年团又多一支破五亿 MV 啦！
今天（11 日）凌晨三点左右时，防弹少年团的 “IDOL” 官方原版 MV 正式跨域五亿大关，成为他们的第五支破五亿 MV；若加上与 Nicki Minaj 合作的版本，总观看次数则以高达 5 亿 7992 次。
2018 年 8 月 24 日公开了 “IDOL 是防弹少年团改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉主打歌，将传统民俗与新颖音乐元素混血的结果备受瞩目，歌词中许多特别的状声词，也让这首歌挟防弹少年团的海外高人气成为宣传韩国文化的最佳代表。
另一方面，目前防弹少年团以 “DNA” 为首，共有 “FIRE”、”Fake Love”、”Fake Love”、 “MIC Drop” 以及 “IDOL” 共五首观看次数破五亿的 MV，以及 “DOPE”、”Blood Sweat & Tears”、”Boy with Luv”⋯⋯等十余首分布在一～五亿间的作品。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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