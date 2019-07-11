【完整声明】强仁宣告退出 Super Junior 14 年活动正式告终 姜丹尼尔釜山开球影片，每个举动都帅气：「根本就是漫画主人公。」 遗憾！VICTON 崔秉灿因健康问题退出《Produce X 101》 又来撒狗粮！具惠善自爆婚后「幸福肥」：「有安宰贤在身边就很难变瘦」 tvN热门水木剧《请输入检索词WWW》收视率首度破4%，人气直线攀升！ 让全世界认识韩国传统 BTS防弹少年团〈IDOL〉 MV 破五亿！ 来自英国的JD Sports：韩国另一个买鞋的好地方！ 6个月长征调查画上句号！韩员警厅长宣布Burning Sun调查结果：「未发现性暴力&吸毒事实」 BLACKPINK Jennie金发黑衣美翻～♥ IG连PO拍摄现场照片！ 被指Sulli第二？MAMAMOO华莎「真空」现身机场被喷，引网友大战：自由还是尴尬 安宰贤看了会不会大吃醋啦？具惠善推出新小说：都是我和前男友的情史！ T.O.P退伍当天一日换两身衣服：韩国网友扒出价格后惊呆了！ 《PRODUCE X 101》金曜汉人气真的超旺：首个达成「5段应援」练习生！

在 "IDOL" 公开满周年前夕，这首歌再度跨越一大门槛，恭喜防弹少年团又多一支破五亿 MV 啦！

今天（11 日）凌晨三点左右时，防弹少年团的 “IDOL” 官方原版 MV 正式跨域五亿大关，成为他们的第五支破五亿 MV；若加上与 Nicki Minaj 合作的版本，总观看次数则以高达 5 亿 7992 次。

2018 年 8 月 24 日公开了 “IDOL 是防弹少年团改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉主打歌，将传统民俗与新颖音乐元素混血的结果备受瞩目，歌词中许多特别的状声词，也让这首歌挟防弹少年团的海外高人气成为宣传韩国文化的最佳代表。



另一方面，目前防弹少年团以 “DNA” 为首，共有 “FIRE”、”Fake Love”、”Fake Love”、 “MIC Drop” 以及 “IDOL” 共五首观看次数破五亿的 MV，以及 “DOPE”、”Blood Sweat & Tears”、”Boy with Luv”⋯⋯等十余首分布在一～五亿间的作品。



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻