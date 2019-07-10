BTS防彈少年團存在感無所不在 同時攻佔日、美排行榜！
KPOP 2019年7月10日 星期三12:38 施乃琪
防彈少年團在韓國橫掃排行榜和音樂節目已經不稀奇，如今他們就連在日本和美國也都是長期盤踞榜上的代表人物！
防彈少年團上週發行了第十張日語單曲〈Lights/Boy With Luv〉，在連續六天穩坐 Oriocn 單日單曲榜首後，也毫不意外地奪下了 7 月首週的單曲榜冠軍，而且首週銷量就突破 60 萬點，是史上第一位獲此成績的海外藝人。
在這同時，防彈少年團 4 月時發行的韓語迷你專輯〈Map of the Seoul: PERSONA〉，至今已停留在告示牌主榜「兩百強專輯榜」上長達 12 週，本週名次為第 65 名，只比上週下跌 13 名，持久的人氣十分驚人。
另一方面，這週傳出防彈少年團有望於 10 月在首爾加開《Love Yourself: Speak Yourself》演唱會，Army 別忘了繼續關注消息！
（照片與影片來源：BigHit Entertainment）
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留言/評論
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好奇，會有韓民要求防彈不能到日本嗎？這幾天有韓籍藝人去日本拜訪朋友就被自家人駡到刪文道歉
2小時前