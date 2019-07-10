BTS防弹少年团存在感无所不在 同时攻占日、美排行榜！
KPOP 2019年7月10日 星期三12:38 施乃琪
防弹少年团在韩国横扫排行榜和音乐节目已经不稀奇，如今他们就连在日本和美国也都是长期盘踞榜上的代表人物！
防弹少年团上周发行了第十张日语单曲〈Lights/Boy With Luv〉，在连续六天稳坐 Oriocn 单日单曲榜首后，也毫不意外地夺下了 7 月首周的单曲榜冠军，而且首周销量就突破 60 万点，是史上第一位获此成绩的海外艺人。
在这同时，防弹少年团 4 月时发行的韩语迷你专辑〈Map of the Seoul: PERSONA〉，至今已停留在告示牌主榜「两百强专辑榜」上长达 12 周，本周名次为第 65 名，只比上周下跌 13 名，持久的人气十分惊人。
另一方面，这周传出防弹少年团有望於 10 月在首尔加开《Love Yourself: Speak Yourself》演唱会，Army 别忘了继续关注消息！
（照片与影片来源：BigHit Entertainment）
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留言/评论
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好奇，會有韓民要求防彈不能到日本嗎？這幾天有韓籍藝人去日本拜訪朋友就被自家人駡到刪文道歉
3小时前