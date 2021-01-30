訂閱者破三百萬！韓國藝人斜槓Youtuber最強TOP 5，Jennie一天就直接破百萬！

現在也越來越多藝人會利用Youtube這個平台，跟粉絲互動，一起分享私底下的樣子呢～

TOP.5）EXO 伯賢

首先是伯賢的個人頻道「백현 Baekhyun」，訂閱數328萬獲得第五位，平常很喜歡分享私底下的日常生活，無論是工作或是寵物方面，都展現出了不一樣的魅力，海外粉絲也是非常的喜歡。



(圖片或影片來源：IG@baekhyunee_exo)

TOP.4）白種元

在韓國無人不知的廚師之神白種元，不只會在節目上教學做菜的秘訣，更會在頻道上分享老少咸宜又簡單的食譜，而2018年才開設的頻道也已經擁有478萬的訂閱數呢！

TOP.3）Blackpink Jennie

接著就是在生日當天才開通的「Jennierubyjane Official」，馬上到現在就已經突破491萬，除了破紀錄不到一天就破百萬，目前也只有一支影片，依然話題十足。



(圖片或影片來源：IG@jennierubyjane)

TOP.2）Blackpink Lisa

另外則是同團的Lisa，兩年前開始營運的頻道，也都會分享一些生活VLOG，或是舞蹈表演的影片，平均的觀看率更是非常的高，再次展現了Blackpink的超高人氣！

TOP.1）IU

第一名則是由IU「이지금 [IU Official]」的521萬拿下，其中的小單元IU的調色板，更是每每能獲得超高的點閱率，超高質量的節目內容，不只能展現自身的歌聲魅力，還能跟粉絲一起互動。



(圖片或影片來源：IG@dlwlrma)

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