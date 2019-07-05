李施彥去日本旅行怎麼就被罵「不愛國」了？粉絲力挺：為什麼不能去

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李施彥可能自己都沒估計到一張日本旅行照能在網路上掀起風波，更被批「不愛國」。

3日，李施彥在自己的SNS上公開了一張旅行照，並附言寫道：「抵達小松，搭乘公車開始」。 照片中的他衣著休閒，坐在公車裡，嘟著嘴巴自拍。



沒想到韓國網民看到李施彥的照片後就炸了，有網民留言譴責：「為什麼挑這個時間去日本旅行？ 」、「完全沒常識，不愛國」。 不過也有網民力挺李施彥，稱：「不能因為韓日關係不好就非要取消日本行程吧」。

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近期，因不滿韓國對強征勞工案的判決，日本表示將收緊對韓國智慧手機顯示器和晶片所用三種高科技材料的出口限制，這一舉動在韓國掀起軒然大波，韓媒一致認為這是日本在對韓國實施經濟報復，而韓國民眾中也出現了抵制日貨的言論，並有持續發酵之勢。

對於部分網民的冷言冷語，李施彥並未多搭理，而是在4日又公開了一張照片，並表示：「非常謝謝邀請我的宋振宇MINAMI夫婦和MINAMI的父母。 」照片中，李施彥和宋振宇一家三口在宋振宇的日本家門口合影。 宋振宇是李施彥的好友，與日本妻子MINAMI一同開通了YouTube頻道「韓日夫婦」，在YouTube界小有名氣。



李施彥還在SNS上寫道：「新家人宋優美小寶寶非常可愛，希望你能健康成長！ 謝謝驚喜生日派對！ 祝振宇能大發！ 加油！ 」

「圖：李施彥IG」

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