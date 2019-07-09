傳 I.O.I 合體新歌 MV 泡湯 官方澄清「只是延期而已」
KPOP 2019年7月9日 星期二11:42 施乃琪
隨著 I.O.I 合體成定局，這場難得回歸的一切自然也備受矚目，一起來看看官方的最新說明！
管理 I.O.I 回歸事務的負責人在今天（9 日）透露：「原先預定在最近開拍新歌 MV，不過為了達成更好的完成度，因此決定延後拍攝日程，絕對不會就此泡湯。」不僅如此，官方也強調 I.O.I 在今年 10 月回歸的計畫不變。
原來稍早傳出 I.O.I 的合體新歌 MV 原已準備拍攝，但最後計畫卻告吹，令外界擔憂 I.O.I 的回歸是否碰上了困難。
2016 年因從《Produce 101》第一屆勝出而正式出道的 I.O.I，從出道曲、小分隊歌曲 “Whatta Man” 到 “Very Very Very” 都大獲歡迎，出道當年便橫掃各大新人獎；而在活動終止的兩年半後，除 Somi 與璉靜外的她們終於將再度聚首。
（照片與影片來源：Swing Entertainment、TVDaily）
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