传 I.O.I 合体新歌 MV 泡汤 官方澄清「只是延期而已」
KPOP 2019年7月9日 星期二11:42 施乃琪
随著 I.O.I 合体成定局，这场难得回归的一切自然也备受瞩目，一起来看看官方的最新说明！
管理 I.O.I 回归事务的负责人在今天（9 日）透露：「原先预定在最近开拍新歌 MV，不过为了达成更好的完成度，因此决定延后拍摄日程，绝对不会就此泡汤。」不仅如此，官方也强调 I.O.I 在今年 10 月回归的计画不变。
原来稍早传出 I.O.I 的合体新歌 MV 原已准备拍摄，但最后计画却告吹，令外界担忧 I.O.I 的回归是否碰上了困难。
2016 年因从《Produce 101》第一届胜出而正式出道的 I.O.I，从出道曲、小分队歌曲 “Whatta Man” 到 “Very Very Very” 都大获欢迎，出道当年便横扫各大新人奖；而在活动终止的两年半后，除 Somi 与琏静外的她们终於将再度聚首。
（照片与影片来源：Swing Entertainment、TVDaily）
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