宋仲基朋友曝雙宋離婚內幕：為生孩子產生分歧！

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6月底爆出的宋慧喬宋仲基離婚一事雖已過去了10天，但輿論並未平息，韓媒又爆出宋仲基朋友公開雙宋離婚的內幕，又一次引發了所有人的關注。

據韓媒報道，宋仲基的朋友透露雙宋其實早在去年9月就已經分居，而當時正好也是宋仲基開始拍攝新劇《阿斯達年代記》的時間。 宋仲基的朋友還稱：「我知道的是《阿斯達年代記》開拍當時宋仲基就離開了兩人的新家，之後還住進了娛樂圈好友的家裡。 」



而坊間確實也傳出了宋慧喬與宋仲基從去年開始就婚姻不順的消息。 該友人還爆料，雙宋最終未能走到最後的原因是因為在生孩子和工作上產生了較大的分歧。



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6月27日宋仲基突然發佈聲明，透露了和妻子宋慧喬正在調解離婚的消息，立刻引爆熱議，廣大網民和媒體紛紛猜測兩人的離婚原因。 雖然宋慧喬方面表示因性格不合決定分手，但依舊有不少人想要挖出事實的真相。

距離雙宋發佈離婚消息已經過去了10天，兩人似乎也已經迅速調整好了狀態回歸工作。宋仲基積極投入電視劇《阿斯達年代記》的拍攝中；



而宋慧喬則往返中韓兩地參加各類官方活動。



「圖：NATE、TD、雪花秀」

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