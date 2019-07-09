宋仲基朋友曝双宋离婚内幕：为生孩子产生分歧！

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6月底爆出的宋慧乔宋仲基离婚一事虽已过去了10天，但舆论并未平息，韩媒又爆出宋仲基朋友公开双宋离婚的内幕，又一次引发了所有人的关注。

据韩媒报道，宋仲基的朋友透露双宋其实早在去年9月就已经分居，而当时正好也是宋仲基开始拍摄新剧《阿斯达年代记》的时间。 宋仲基的朋友还称：「我知道的是《阿斯达年代记》开拍当时宋仲基就离开了两人的新家，之后还住进了娱乐圈好友的家里。 」



而坊间确实也传出了宋慧乔与宋仲基从去年开始就婚姻不顺的消息。 该友人还爆料，双宋最终未能走到最后的原因是因为在生孩子和工作上产生了较大的分歧。



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6月27日宋仲基突然发布声明，透露了和妻子宋慧乔正在调解离婚的消息，立刻引爆热议，广大网民和媒体纷纷猜测两人的离婚原因。 虽然宋慧乔方面表示因性格不合决定分手，但依旧有不少人想要挖出事实的真相。

距离双宋发布离婚消息已经过去了10天，两人似乎也已经迅速调整好了状态回归工作。宋仲基积极投入电视剧《阿斯达年代记》的拍摄中；



而宋慧乔则往返中韩两地参加各类官方活动。



「图：NATE、TD、雪花秀」

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